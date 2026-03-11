قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكثير من الملح على الإفطار؟

الملح
الملح
نهى هجرس

يحتاج جسم الإنسان إلى الملح (الصوديوم) ليعمل بشكل سليم، وبمجرد تناوله وانتشاره في مجرى الدم وسوائل الجسم الأخرى، يقوم الملح بوظائف متعددة.

فهو ينظم الشوارد التي تسمح للدماغ بنقل الإشارات الكهربائية إلى الأعصاب والعضلات، كما يتحكم في مستويات السوائل، مثل حجم الدم الكلي، مما يؤثر بدوره على ضغط الدم.

ويحفز الملح أيضاً الغدد الكظرية، ويقلل من خطر الإصابة بضربة الشمس، ويساعد في الحفاظ على المعادن المهمة الأخرى في مجرى الدم.

لا يحتاج الجسم إلا إلى كمية قليلة من الملح يوميًا لأداء هذه الوظائف الحيوية. تبلغ الكمية اليومية الموصى بها من الملح للشخص البالغ حوالي 2400 ملغ، أي ما يعادل تقريبًا ملعقة صغيرة من ملح الطعام التقليدي (كلوريد الصوديوم)، مع ذلك، يستهلك الكثيرون كميات من الملح تفوق بكثير الكمية اليومية الموصى بها، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية

أضرار إستهلاك الملح بكميات كبيرة

تشمل الآثار الجانبية الشائعة قصيرة المدى للإفراط في تناول الملح تورم اليدين والقدمين أو الوجه ، قد يشعر البعض بالانتفاخ نتيجة احتباس السوائل، أو بالعطش الشديد بعد تناول وجبة مالحة، عادةً ما تكون هذه الآثار مؤقتة، وبعد شرب عدة أكواب من الماء وتقليل تناول الصوديوم في الوجبات اللاحقة، يتخلص الجسم من الصوديوم الزائد ويعود إلى وضعه الطبيعي.

الآثار طويلة المدى لاستهلاك كميات كبيرة من الملح

تحدث آثار جانبية أكثر خطورة عندما يتناول المستهلكون كميات كبيرة من الملح على مدى فترات طويلة من الزمن.

يؤدي ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم إلى تقليل قدرة الكليتين على التخلص من الماء، مما يزيد من حجم الدم الإجمالي ويُرهق الأوعية الدموية.

وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم في نهاية المطاف إلى السكتات الدماغية  وفشل القلب الاحتقاني . 

ونظرًا لأن الكليتين تعملان باستمرار فوق طاقتهما للتخلص من الملح الزائد، فقد تُصابان بأمراض الكلى .

قد يؤدي الإفراط في تناول الملح لفترات طويلة إلى تراكم السوائل في أنسجة الجسم وتجاويفه. 

إضافةً إلى ذلك، قد يتسبب النظام الغذائي الغني بالصوديوم في فقدان الجسم للكالسيوم بكميات قليلة، مما قد يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام .

المصدر bumrungrad

الملح أضرار الملح ضغط الدم القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ترشيحاتنا

حكومة بريطانيا: نواصل دعم الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

بريطانيا: نواصل دعم الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي

وزير الخارجية ونظيره الروسي يبحثان تطورات الشرق الأوسط والأزمة الأوكرانية

جانب من اللقاء

توفير الدعم والرعاية للطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالخارج.. تفاصيل

بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف
موقف
موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد