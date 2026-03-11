ماذا يحدث للجسم عند تناول الكثير من الملح على الإفطار؟

يحتاج جسم الإنسان إلى الملح (الصوديوم) ليعمل بشكل سليم، وبمجرد تناوله وانتشاره في مجرى الدم وسوائل الجسم الأخرى، يقوم الملح بوظائف متعددة.

فهو ينظم الشوارد التي تسمح للدماغ بنقل الإشارات الكهربائية إلى الأعصاب والعضلات، كما يتحكم في مستويات السوائل، مثل حجم الدم الكلي، مما يؤثر بدوره على ضغط الدم.

ويحفز الملح أيضاً الغدد الكظرية، ويقلل من خطر الإصابة بضربة الشمس، ويساعد في الحفاظ على المعادن المهمة الأخرى في مجرى الدم.

لا يحتاج الجسم إلا إلى كمية قليلة من الملح يوميًا لأداء هذه الوظائف الحيوية. تبلغ الكمية اليومية الموصى بها من الملح للشخص البالغ حوالي 2400 ملغ، أي ما يعادل تقريبًا ملعقة صغيرة من ملح الطعام التقليدي (كلوريد الصوديوم)، مع ذلك، يستهلك الكثيرون كميات من الملح تفوق بكثير الكمية اليومية الموصى بها، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية

أضرار إستهلاك الملح بكميات كبيرة

تشمل الآثار الجانبية الشائعة قصيرة المدى للإفراط في تناول الملح تورم اليدين والقدمين أو الوجه ، قد يشعر البعض بالانتفاخ نتيجة احتباس السوائل، أو بالعطش الشديد بعد تناول وجبة مالحة، عادةً ما تكون هذه الآثار مؤقتة، وبعد شرب عدة أكواب من الماء وتقليل تناول الصوديوم في الوجبات اللاحقة، يتخلص الجسم من الصوديوم الزائد ويعود إلى وضعه الطبيعي.

الآثار طويلة المدى لاستهلاك كميات كبيرة من الملح

تحدث آثار جانبية أكثر خطورة عندما يتناول المستهلكون كميات كبيرة من الملح على مدى فترات طويلة من الزمن.

يؤدي ارتفاع مستوى الصوديوم في الدم إلى تقليل قدرة الكليتين على التخلص من الماء، مما يزيد من حجم الدم الإجمالي ويُرهق الأوعية الدموية.

وقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم في نهاية المطاف إلى السكتات الدماغية وفشل القلب الاحتقاني .

ونظرًا لأن الكليتين تعملان باستمرار فوق طاقتهما للتخلص من الملح الزائد، فقد تُصابان بأمراض الكلى .

قد يؤدي الإفراط في تناول الملح لفترات طويلة إلى تراكم السوائل في أنسجة الجسم وتجاويفه.

إضافةً إلى ذلك، قد يتسبب النظام الغذائي الغني بالصوديوم في فقدان الجسم للكالسيوم بكميات قليلة، مما قد يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام .

المصدر bumrungrad