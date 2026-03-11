يستضيف فريق الزمالك نظيره إنبي في مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري نايل لموسم 2025-2026.

وتحظى مواجهة الزمالك وإنبي بأهمية كبيرة لكلا الفريقين، خاصة أنها تأتي في ختام المرحلة الأولى من الدوري، قبل انطلاق المرحلة الحاسمة التي ستحدد بطل المسابقة والفرق الهابطة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وإنبي

1. الزمالك - 43 نقطة

2. بيراميدز - 43 نقطة

3. الأهلي - 40 نقطة

4. سيراميكا كليوباترا - 38 نقطة

5. المصري - 32 نقطة

6. سموحة - 31 نقطة

7. وادي دجلة - 29 نقطة

8. إنبي - 27 نقطة

9. البنك الأهلي - 26 نقطة

10. زد - 26 نقطة

11. الجونة - 25 نقطة

12. بتروجيت - 25 نقطة

13. مودرن سبورت - 23 نقطة

14. طلائع الجيش - 22 نقطة

15. الاتحاد السكندري - 20 نقطة

16. غزل المحلة - 19 نقطة

17. المقاولون العرب - 18 نقطة

18. حرس الحدود - 17 نقطة

19. كهرباء الإسماعيلية - 16 نقطة

20. فاركو - 15 نقطة

21. الإسماعيلي - 11 نقطة

موعد مباراة الزمالك وإنبي

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في لقاء يختتم منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.