الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 12 مارس 2026: كن وفيا لشريكك

برج الحوت
برج الحوت
حياة عبد العزيز

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

 ‏

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 12 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 12 مارس 2026

حافظ على استقرار علاقتك. اهتم بعملك وتأكد من إنجاز جميع المهام بجودة عالية. لن تواجه أي مشاكل صحية خطيرة. سيكون الرخاء حليفك.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

 يجب أن تكونا مستعدين للانتقال بالعلاقة إلى مستوى أعمق احرص أيضًا على عدم التطفل على خصوصية شريكك اليوم. قد تشهد بعض العلاقات عودة الحبيب السابق. كن وفيًا لشريكك اليوم.   

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 مارس نشاطًا مهدئًا كالقراءة أو الرسم أو الاستماع إلى موسيقى هادئة لتهدئة أعصابك، تجنب العمل الشاق في وقت متأخر.

توقعات برج الحوت المهني

 راجع نفقاتك القادمة وأجّل المشتريات غير الضرورية إن أمكن. ادّخر مبلغًا صغيرًا بانتظام؛ حتى الخطوات الصغيرة تُعزّز الأمان المالي. إذا عُرض عليك عرضٌ ما، اقرأ الشروط بعناية قبل الموافقة. تجنّب إقراض المال دون خطط واضحة للسداد. خطة ادخار متواضعة أو مشروع جانبي صغير قد يُساهمان في زيادة... 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

احرص على طرح أفكار مبتكرة في اجتماعات واضحة تساعدك على تحقيق نتائج مهنية مرضية. يمكن لمن لديهم مقابلات عمل اليوم أن يكونوا متفائلين بشأن النتيجة. كما سيسعد رواد الأعمال بمعرفة أن اليوم مناسب لتوسيع اعمالك.

الحوت حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الحوت اليوم

