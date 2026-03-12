ارتفاع معدل التضخم بالهند إلى 3.21% في فبراير مع تزايد مخاطر أسعار النفط

أ ش أ

أظهرت البيانات الحكومية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الهند إلى 3.21% لشهر فبراير 2026، مقارنة بـ 2.74% في يناير الماضي.

وبحسب وكالة بلومبرج .. يعد هذا الرقم هو الأعلى منذ 11 شهراً، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمعادن الثمينة.

شهدت أسعار المواد الغذائية قفزة ملحوظة لتصل إلى 3.47%، بعد أن كانت 2.13% في الشهر السابق.

استمرت أسعار الذهب والفضة في الضغط على المؤشر العام، حيث سجل قطاع العناية الشخصية (الذي يضم المجوهرات) تضخماً قياسياً تجاوز 19%.

سجل التضخم في المناطق الريفية 3.37%، بينما بلغ في المدن 3.02%.

وعلى الرغم من أن أرقام فبراير لا تزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الهندي (2% - 6%)، إلا أن الخبراء يحذرون من أن البيانات القادمة لشهر مارس قد تكون أكثر قسوة.

يأتي هذا القلق نتيجة التصعيد العسكري الأخير في منطقة مضيق هرمز واندلاع النزاع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير، مما أدى إلى قفزة في أسعار خام برنت لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل.