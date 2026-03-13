طريقة عمل ورقة اللحمة بالبطاطس في الفرن

يعشق الكثير ورقة اللحمة بالبطاطس فهي من الأكلات المصرية السهلة والمشبعة، كما أنها من الوصفات المناسبة للعزومات والمناسبات.

المكونات

½ كيلو لحمة مكعبات

3 حبات بطاطس مقطعة شرائح

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

2 طماطم مقطعة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

½ ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن

كوب ماء أو شوربة



طريقة التحضير

في وعاء يخلط اللحم مع الملح والفلفل والثوم والبهارات والكمون والصلصة.

تحضر ورقة فويل أو ورق زبدة وتوضع فيها شرائح البطاطس والبصل والطماطم.

توضع قطع اللحم فوق الخضار ويضاف الزيت أو السمن ثم كوب الماء أو الشوربة.

تغلق الورقة جيدا حتى لا يخرج البخار أثناء الطهي.

توضع في صينية وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج اللحمة والبطاطس.