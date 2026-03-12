قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. صلاة التهجد من الحرمين الشريفين
عقب تحريك أسعار المواد البترولية.. أسعار تذاكر وسائل النقل العام الجديدة
أب ولكن فجر القضية.. بماذا يشعر الطفل عند صراع الوالدين بعد الطلاق
بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز
تحطم طائرة تزويد وقود أمريكية في العراق والجهود جارية لإنقاذ الطاقم
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
محافظات

الإسكندرية تواصل المرحلة الثالثة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة

أحمد بسيوني

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بالأحياء حملاتها المكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة (28) لإزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق الإسكندرية، بمشاركة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية.

وفي هذا الصدد، نفذ حي شرق حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة عدد (١٠) متغيرات مكانية عبارة عن هناجر مخالفة وإزالة الدور الثامن بأحد العقارات، وذلك بالمناطق الآتية: خورشيد الجمالية، أبيس الطريق الدائري، شارع الحسينية، منطقة رابعة الناصرية، شارع خفاجة، أرض الجوافة، وأبيس الأولى خلف المقابر، بإجمالي مساحة تقدر بحوالي ٢٤٦٠ مترًا مربعًا.

وفي نطاق حي المنتزه أول تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار الكائن بشارع أبوبكر المنزلاوي تقاطع شارع جبريل شماعة – منطقة السيوف شماعة، حيث يتكون العقار من أرضي وميزان وسبعة أدوار علوية على مساحة تقارب ٥٠٠ متر مربع، وتم إزالة الدورين السادس والسابع بالكامل وجزء من الدور الخامس وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار حملات الإزالة بكافة الأحياء للتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات بناء، خاصة في مخالفات البناء في المهد وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيقًا للانضباط العمراني وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما تنوه محافظة الإسكندرية على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، ووفقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

