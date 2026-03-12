الإسكندرية تواصل المرحلة الثالثة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بالأحياء حملاتها المكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة (28) لإزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق الإسكندرية، بمشاركة الأجهزة الأمنية وجهات الولاية.

وفي هذا الصدد، نفذ حي شرق حملة مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة عدد (١٠) متغيرات مكانية عبارة عن هناجر مخالفة وإزالة الدور الثامن بأحد العقارات، وذلك بالمناطق الآتية: خورشيد الجمالية، أبيس الطريق الدائري، شارع الحسينية، منطقة رابعة الناصرية، شارع خفاجة، أرض الجوافة، وأبيس الأولى خلف المقابر، بإجمالي مساحة تقدر بحوالي ٢٤٦٠ مترًا مربعًا.

وفي نطاق حي المنتزه أول تم تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار الكائن بشارع أبوبكر المنزلاوي تقاطع شارع جبريل شماعة – منطقة السيوف شماعة، حيث يتكون العقار من أرضي وميزان وسبعة أدوار علوية على مساحة تقارب ٥٠٠ متر مربع، وتم إزالة الدورين السادس والسابع بالكامل وجزء من الدور الخامس وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار حملات الإزالة بكافة الأحياء للتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات بناء، خاصة في مخالفات البناء في المهد وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيقًا للانضباط العمراني وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما تنوه محافظة الإسكندرية على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدي عليها، ووفقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.