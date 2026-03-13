قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة
فن وثقافة

فرصة أخيرة.. سينتيا خليفة تنشر صورا من كواليس تصوير آخر المشاهد

سينتيا خليفة تنشر صور كواليس فرصة أخيرة مع طارق لطفي بآخر أسبوع تصوير برمضان
سينتيا خليفة تنشر صور كواليس فرصة أخيرة مع طارق لطفي بآخر أسبوع تصوير برمضان

نشرت سينتيا خليفة صورا من كواليس مسلسل فرصة أخيرة الذي يعرض حاليا.

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "فرصة أخيرة" تصاعدًا دراميًا ملحوظًا، مع تطور خط الأحداث المرتبط بشخصية زوجة بدر أباظة، التي تجسدها الفنانة سينتيا خليفة، حيث بدأت الشكوك تتسلل إليها بشأن تورط زوجها في خطف الطفلة فيروز.

وخلال أحداث الحلقة، يظهر التحول الواضح في موقفها تجاه زوجها بدر أباظة، الذي يجسد شخصيته النجم طارق لطفي، بعدما بدأت تربط بين عدد من الوقائع الغامضة التي تشير إلى احتمالية تورطه في خطف حفيدة القاضي يحيى الأسواني.

وتزداد شكوكها أكثر بعد مواجهة مباشرة تجمعها بابنة القاضي يحيى الأسواني ووالدة الطفلة فيروز، التي تقدم دورها الفنانة ندى موسى، حيث تؤكد لها أن الشخص المسؤول عن خطف ابنتها هو بدر أباظة نفسه، شقيق شيرين الصديقة المقربة لسينتيا.

هذا التطور يضع زوجة بدر في صراع نفسي حاد بين شكوكها المتزايدة تجاه زوجها وبين محاولة فهم حقيقة ما يجري حولها، وهو ما يمهد لمواجهات أكثر حدة خلال الحلقات المقبلة.

تدور أحداث مسلسل "فرصة أخيرة" في إطار اجتماعي تشويقي حول القاضي النزيه يحيى الأسواني، الذي يجسد شخصيته محمود حميدة، حيث يجد نفسه في مواجهة أزمة كبيرة بعد خطف حفيدته، لتتشابك الخيوط مع شخصية بدر أباظة التي يقدمها طارق لطفي، في صراع مليء بالأسرار والمفاجآت.
المسلسل بطولة محمود حميدة، طارق لطفي، ندى موسى وسينتيا خليفة، والعمل قصة أمين جمال، وتأليف محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة.


وتعيش سينتيا خليفة حالة انتعاشة فنية في موسم دراما رمضان الحالي بعملين دراميين، حيث تظهر أيضًا في مسلسل "وننسى اللي كان" إلى جانب النجمة ياسمين عبد العزيز، ولفتت الأنظار بدورها المختلف الذي تقدم فيه شخصية معقدة ومراوغة، وصفها كثير من المتابعين بأنها شخصية "حرباية" وغير مأمونة الجانب.
وشهدت الشخصية تحولًا صادمًا ضمن الأحداث بعدما أعلنت إصابتها بمرض السرطان، في تطور درامي مفاجئ أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور وفتح بابًا جديدًا في مسار الشخصية.

سينتيا خليفة اخبار الفن نجوم الفن

