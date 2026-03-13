قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زكاة الفطر .. مقدارها بالكيلو وقيمة إخراجها نقدا وموعدها وعلى من تجب.. اعرف أحكامها
الصحف الإنجليزية تهاجم جورديولا ومرموش كلمة السر
غدا.. الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل في أسيوط وسوهاج والمنيا
من حقنة بنج إلى غيبوبة.. أبانوب يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة زوجته داخل مركز طبي بسوهاج
أدعية ليلة القدر.. كلمات تفتح لك أبواب الخير والفرج وقضاء الحوائج
إدانة مصر لاستهداف الدول الشقيقة.. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
وزير المالية: الموازنة الجديدة تركز على المواطن وحزم حماية اجتماعية الأعلي في التاريخ.. نواب: تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز الاستقرار الاجتماعي
بالحجارة والعصا .. القبض على طرفي مشاجرة محطة وقود بالجيزة
صلاح الشرنوبي يكشف كواليس لأول مرة عن لحظة وفاة الفنانة ذكري
بخلاف الأعياد والعطلات الرسمية.. إجازات الموظفين وفق القانون لضمان حقوق العامل
الطاقة الذرية: نسعى للتوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران
قافلة طبية مجانية بوحدة الجرف الصحية بالقصير توقع الكشف على 56 حالة
العمل: مناقشة طلبات بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية

اجتماع مجلس التشاور
اجتماع مجلس التشاور
ترأس وزير العمل حسن رداد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر الوزارة، وذلك بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية،وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل. واستعرض المجلس خلال الاجتماع جدول الأعمال، الذي تضمن عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن "توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت"، وذلك كمناقشة أولية، إلى جانب استعراض طلبات منظمات نقابية بشأن تعديلات بعض احكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن ، ومصالح أطراف العملية الإنتاجية في بيئة عمل لائقة ومستقرة...وجرى فتح باب النقاش وتبادل الآراء ،وتم الاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة، والاستفادة من المقترحات التي يتقدم بها المشاركون، أثناء استكمال الحوار في الاجتماعات المقبلة للمجلس.. وخلال فعاليات الاجتماع ،أكد وزير العمل، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، فضلًا عن إتاحة مساحة للتشاور وتبادل الرؤى حول القضايا والتحديات التي تواجه سوق العمل.وأوضح الوزير أن هذا التشاور الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة المصرية حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال، في إطار هذا "المجلس" الذي يمثل منصة مهمة لمناقشة التطورات التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار وتحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال...
وزارة العمل قانون التنظيمات النقابية اتحاد العمال

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

صلاة التسابيح

حث عليها النبي.. 4 ركعات في آخر جمعة برمضان تغفر ذنوبك وتصب عليك الخير صباً وتمنحك 6 عطايا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

احمد عيد عبد الملك

أحمد عيد عبد الملك: أكثر صفقة حزنت عليها كانت انتقال هذا اللاعب للأهلي

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

جانب من الاجتماع

مصر تناقش مع البنك الدولي تمويل المشروعات بالعملة المحلية بدون ضمانات سيادية

وزير الصناعه

وزير الصناعة يدعو الشركات اليابانية لتعزيز استثماراتها في مصر

سيارات الجمارك

الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ38.4 مليون جنيه في مزاد عني

بالصور

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى

مايان السيد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

مايان السيد

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء

قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعددا من أسر الشهداء

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

