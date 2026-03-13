يسري نصر الله وعائشة بن أحمد بلجان تحكيم مالمو للسينما العربية

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن أعضاء لجان تحكيم مسابقات دورته السادسة عشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2026 في مدينة مالمو السويدية.



تتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من المخرج المصري يسري نصر الله، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد، والمنتج السعودي أيمن جمال، والممثل الجزائري حسن كشاش، والناقدة السينمائية المغربية جيهان بوغرين.



يسعدنا في مهرجان مالمو للسينما العربية أن نستضيف هذه النخبة المتميزة من صناع السينما والنقاد من مختلف أنحاء العالم ضمن لجان تحكيم الدورة السادسة عشرة. إن تنوع خبراتهم وتجاربهم الفنية يعكس ثراء المشهد السينمائي العربي والدولي، ويمنح مسابقات المهرجان مصداقية وقيمة فنية عالية.



كما نعتز هذا العام بانضمام لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) إلى المهرجان لأول مرة، حيث ستقوم بمنح جائزة الاتحاد لأحد الأفلام المشاركة. وتمثل هذه الخطوة إضافة مهمة لمكانة المهرجان الدولية، وتعكس اهتمام النقاد العالميين بالسينما العربية وبالأعمال التي يقدمها المهرجان.



نثق بأن أعضاء لجان التحكيم سيقدمون خبراتهم ورؤاهم في تقييم الأفلام المشاركة بكل مهنية وموضوعية، كما نتطلع إلى أن تسهم مشاركتهم في تعزيز الحوار السينمائي ودعم حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

