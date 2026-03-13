ضبط ورفع 30 حالة إشغال طريق في الكوثر بالغردقة

وجه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع التعديات ورفع جميع مخالفات الإشغال من الطريق العام، بتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

نفذ حي جنوب الغردقة حملة ميدانية موسعة بمنطقة الكوثر لضبط المخالفات وتحسين مستوى النظافة.

وقاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الحملة التي تم خلالها تكليف قسم المتابعة الميدانية بمراجعة تراخيص وإشغالات المحال التجارية، إلى جانب تكليف قسم البيئة بتنفيذ أعمال النظافة ورفع نواتج فرز القمامة التي يقوم بها ما يُعرف بـ«النباشين».

وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع 30 حالة مخالفة إشغال طريق، بعدما قام عدد من أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المخصصة لهم وافتراش الطريق العام بالمخالفة للقانون.

ووجّه رئيس الحي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع جميع الإشغالات المضبوطة فورًا، مشددًا على رئيس قسم التراخيص والإشغالات بضرورة التنبيه على أصحاب المنشآت التجارية بالالتزام بالمساحات القانونية المحددة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

وعلى هامش الحملة، قام قسم البيئة بضبط ورفع عدد كبير من أجولة المخلفات ونواتج فرز القمامة التي جمعها «النباشون» من خلال تفريغ صناديق القمامة وفرزها بالمنطقة، حيث شدد رئيس الحي على ضرورة تواجد مسؤولي البيئة بالتنسيق مع شركة «هيبكا» ومصادرة الأدوات المستخدمة في فرز وتجميع القمامة بالشوارع.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الحملات والجولات الميدانية مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لضبط الشارع وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة باعتبارها إحدى أهم المقاصد السياحية العالمية.