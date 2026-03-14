أدعية ليلة القدر.. ردد الأدعية المأثورة عن النبي وتجمع خيري الدنيا والآخرة
الجوازات تواصل التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على خدماتها
كنت لي رحمة وسندا.. ريم مصطفى تطلب الدعاء لوالدتها الراحلة
غارات إسرائيلية مكثفة على لبنان.. و"حزب الله" يرد بقصف الشمال
موعد صرف معاشات أبريل 2026 .. هل يتم تبكيرها بمناسبة عيد الفطر؟
بسبب الطقس السيئ..رفع درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة التنفيذية في المحافظات
انهيار جزئي في برج سكني من 12 طابقا تحت الإنشاء بـ المحلة
مش واعي على الدنيا.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد فضل شاكر
السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على الوجهين البحرى والقبلي
الدباغ وبانزا والجزيري في قيادة هجوم الزمالك أمام أوتوهو بالكونفيدرالية
إيفاد مأموريات لـ30 حالة إنسانية بالمستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومي| صور
تفوق قتالي لـ حزب الله.. وارتقاء شهداء في لبنان وغزة بفعل العدوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر نفط برنت يغلق فوق مستوى 100 دولار للبرميل لليوم الثاني

النفط
النفط
وكالات

أغلق سعر نفط برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل للجلسة الثانية، منهياً تعاملات عند أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط

 فيما يواجه قادة العالم صعوبة لحل أكبر اضطراب في سوق النفط في التاريخ. ارتفع سعر الخام المرجعي العالمي ليغلق عند 103.14 دولار للبرميل، فيما أنهت العقود الآجلة للخام الأميركي الجلسة قرب مستوى 99 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022.

 وقال محللون ومتداولون إنه إذا ظل مزيج برنت فوق المستوى النفسي المهم البالغ 100 دولار للبرميل، فقد يزيد ذلك الضغوط المتصاعدة على الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران وسط ارتفاع تكاليف الطاقة. 

بدأت بالفعل الكلفة الأعلى للنفط تتسرب إلى المستهلكين حول العالم، مع ارتفاع أسعار كل شيء من وقود الطرق إلى غاز الطهي. كما غذّى ذلك تقلبات أسواق الأسهم وعزّز المخاوف من التضخم. 

أوسع نطاق تقلب أسبوعي على الإطلاق 

تقلب سعر المعيار العالمي للنفط في وقت سابق من اليوم بعد قفزة بلغت 9.2% في الجلسة السابقة، فيما سجلت تحركات الأسعار هذا الأسبوع أوسع نطاق تقلب على الإطلاق. 

وفي إشارة إلى احتمال عودة بعض تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي، أفادت رويترز بأن إيران سمحت لناقلتين تحملان علم الهند لنقل غاز البترول المسال بالمرور عبر الممر البحري.

 ويمثل ذلك محطة مهمة للمستثمرين، إذ إن التجارة عبر المضيق -الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط والغاز الطبيعي في العالم- كانت قد وصلت إلى شبه توقف. 

ويرى المتداولون أن إعادة فتح هذا الممر المائي أمر بالغ الأهمية لاستعادة التوازن في أسواق الطاقة. في المقابل، قالت الولايات المتحدة إنها كثّفت ضرباتها على إيران إلى مستويات غير مسبوقة. 

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرات جديدة لطهران بعد أن قال المرشد الأعلى الجديد لإيران مجتبى خامنئي إن مضيق هرمز يجب أن يبقى مغلقاً فعلياً، محذراً من فتح جبهات أخرى في الحرب إذا استمرت الهجمات الأميركية الإسرائيلية.

سعر النفط البرميل سعر البرميل بعد حرب ايران الطاقه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة .. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

طائرة تزود بالوقود

قصف 5 طائرات أمريكية خلال التزود بالوقود في السعودية

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يكشف لـ صدى البلد حقيقة سرقة سائق وجبات إفطار فتاة وصديقاتها

أسعار الدواجن

آخر تحديث .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الترجي التونسي

جماهير الترجي التونسي تطلق حملة فريدة تدعم نجم الأهلي

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-3-2026 | كل الأعيرة والجنيه

بالصور

قفطان لافت.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة جذابة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

جيب شيروكي تعتمد على تويوتا لإطلاق سيارة هجينة

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

نصف سيارة
نصف سيارة
نصف سيارة

فيديو

المتهمون

ضبط 3 عاطلين سرقوا حقيبة يد من سيدة في الإسكندرية

المتهمان

أطلقا أعيرة نارية على المنزل.. التحقيق مع المتهمين بمحاولة إنهاء حياة قريبهما في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

