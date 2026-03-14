محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بشارع مقابر حسن البدوي بالمحلة

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع مقابر حسن البدوي بنطاق حي أول المحلة الكبرى، وذلك ضمن خطة الرصف الاستثمارية لمحافظة الغربية، حيث تم الانتهاء من وضع وتشغيل طبقة الأساس بالشارع بطول 350 مترًا، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك.



تحرك تنفيذي عاجل



وأوضح محافظ الغربية أن شارع مقابر حسن البدوي يُعد من المحاور المهمة، حيث يربط بين شارع مسجد اليماني وشارع التحرير وشارع مسجد المتولي، ويخدم منطقة مقابر حسن البدوي، مؤكدًا أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية وخدمة المواطنين، مع الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والمتابعة المستمرة حتى الانتهاء من التنفيذ.