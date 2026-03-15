غير تقليدية.. طريقة عمل فتة باذنجان بالرمان

فتة باذنجان بالرمان من الوصفات الغير تقليديه التي يمكن تقديمها على سفرة رمضان، فهي من الأطباق اللذيذة والسريعة

مقادير فتة الباذنجان بالرمان

مكعبات باذنجان مشوي

ملح وفلفل

سماق

زيت زيتون

مكعبات خبز

لحم مفروم

بصل

صلصة

ثوم بودر

بصل بودر

بابريكا

كمون

دبس رمان

للصوص:

طحينة

عصير ليمون

ثوم

زبادي

للوجه:

لوز محمر حسب الرغبة

رمان

بقدونس مفروم

طريقة تحضير فتة الباذنجان بالرمان

شوحي البصل واللحم المفروم ثم ضعي الصلصة وتبلي بالملح والتوابل.

ضعي مقادير الصوص وتقلب.

في طبق التقديم ضيفي طبقة من الخبز وطبقة من الباذنجان وطبقة من خليط اللحم.

زيني الطبق باللوز المحمر والرمان والبقدونس ويتم تقديمه