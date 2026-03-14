قبل العيد .. وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في المنزل

تستعد الكثير من النساء والفتيات للاحتفال بعيد الفطر من خلال البحث عن وصفات تفتيح البشرة الطبيعية لتطبيقها في المنزل.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت نعرض لكم طريقة عمل وصفات طبيعية عديدة لتفتيح البشرة.



خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، الذي يُساعد على تفتيح التصبغات وتقليل حب الشباب.

يُخفف خل التفاح بالماء بنسبة متساوية ويُوضع على البشرة، ثم يُغسل بعد دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويُمكن تكرار هذه العملية مرة أو مرتين يومياً.



ألوفيرا

يحتوي الصبار على الألوين، وهو عامل طبيعي لإزالة التصبغات ويمكن وضع جل الصبار النقي على المناطق المصابة بفرط التصبغ ليلاً وغسله صباحاً.

لبن

يُمكن للحليب، واللبن الرائب، وحتى الحليب الحامض، أن تُساعد جميعها على تفتيح البشرة لاحتوائها على حمض اللاكتيك و يُمكن نقع قطعة قطن في الحليب العادي ووضعها على المناطق المُصابة، ثم غسلها بعد 20 إلى 30 دقيقة ويُمكن تكرار هذه العملية يوميًا، مرة أو مرتين في اليوم كما يُمكن للحليب أن يُرطب البشرة بفعالية.