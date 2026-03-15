برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسائل طمأنة

أكد النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس حرص القيادة السياسية على مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الإقليمية والاقتصادية، في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وقال عثمان، في بيان له اليوم، إن حديث الرئيس جاء واضحًا ومباشرًا، حيث وضع الرأي العام أمام صورة واقعية لطبيعة التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، وهو ما انعكس بدوره على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، مؤكدًا أن هذا النهج القائم على الشفافية يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على ضرورة شرح الحقائق للمواطنين يعكس نهجًا ثابتًا في إدارة الدولة يقوم على المصارحة وتعزيز وعي المجتمع بحجم التحديات التي تواجهها مصر، وهو ما يسهم في دعم حالة التكاتف الوطني خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار عثمان إلى أن تأكيد الرئيس استمرار الدولة في توفير السلع الأساسية ومراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية يعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مثمنًا توجيهات الرئيس للحكومة بالإسراع في إطلاق حزم اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس بشأن أهمية تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني تمثل دعوة مهمة لكل المصريين للحفاظ على استقرار الدولة ودعم مؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.

واختتم النائب أشرف رشاد عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والتكاتف بين جميع أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن الدولة المصرية تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يؤهلها لتجاوز التحديات والمضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية.