قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهم بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام عدة أشخاص بالتعدى بالضرب على شقيقها بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه تبلغ بتاريخ 12 الجارى لقسم شرطة الساحل من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب "مصاب بجرح قطعى بالوجه" – مقيم بدائرة القسم) بالإنتقال وبسؤال المصاب قرر بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض بسبب خلافات بينهم حول أولوية المرور .

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



