«عربة اسمها الرغبة» و«مأوى الحيوانات البشرية» يسدلان الستار على عروض نوادي المسرح بالغربية

شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا، اليوم الأحد، ختام فعاليات عروض نوادي المسرح بمحافظة الغربية، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، التي تهدف لإتاحة الفرصة للمواهب الشابة في تقديم تجاربهم الإبداعية على خشبة المسرح.

بدأت فعاليات الليلة الأخيرة بتقديم العرض المسرحي "عربة اسمها الرغبة"، بطولة فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ومن بينهم: تسنيم عمر، وعبد الله فتح الله، ويارا علي، وأحمد فايد، ومحمد وليد، وعبد الحليم الديب، وعبد الله وائل، وملك محمد، حيث دارت أحداثها حول قدوم "بلانش"، التي تعمل معلمة، لتقيم عند أختها ضعيفة الشخصية أمام زوجها السكير، الذي يحول بيته لصالة قمار، فيما يحاول زوج أختها نبش ماضي "بلانش" المتخم بالفضائح الأخلاقية.

"عربة اسمها الرغبة" تأليف الكاتب المسرحي تينيسي ويليامز، ترجمة الدكتور حرب شاهين، إضاءة محمد عادل، ديكور عبد الله أسامة، تنفيذ ديكور محمد منصور، مكياج، إيمان إبراهيم، تنفيذ موسيقي إبراهيم الصباغ، تدريب استعراضات بدر السعيد، ملابس مصطفى أحمد، مخرج منفذ أحمد زهرة، ومن إخراج أحمد ياسين.

هذا وقد شهدت الليلة تقديم العرض المسرحي "مأوى الحيوانات البشرية"، تأليف أحمد سمير، وبطولة فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، استعراضات كريم بيومي، موسيقى محمد مشالي، مكياج إيمان إبراهيم، ديكور عمر أبو عيشة، وإخراج محمد سمير، الذي قال إن العرض يناقش الإنسان عندما يتجرد من إنسانيته، حتى يبحث عن مكان يلتقي فيه مع المنبوذين بعد أن لفظهم العالم.

وأضاف أن العرض المسرحي يطرح تساؤلا مهما: "من هو الحيوان حقا؟".

يذكر أن عروض نوادي المسرح بمحافظة الغربية أقيمت على مدار 4 ليال متتالية، شهدت تقديم 7 عروض مسرحية، وذلك بحضور لجنة المشاهدة المكونة من الكاتب المسرحي سعيد حجاج، والمخرج المسرحي محمد المالكي، ومهندس الديكور محمد طلعت، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال إدارة النوادي برئاسة المخرج محمد الطايع، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.