رئيس نقل النواب: الوعي الشعبي حائط الصد لمواجهة التحديات الإقليمية

أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية الرسائل والمكاشفات التي تضمنها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، موضحا أن كلمة الرئيس جاءت كعادتها صادقة وكاشفة لطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم، وواضحة في وضع المواطن المصري أمام مسؤولياته كشريك أصيل في معركة البناء والبقاء.



وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات في تصريحات له اليوم، أن تأكيد الرئيس على ضرورة "المصارحة" وتقديم الشرح الوافي للمواطنين يعكس إيماناً عميقاً من القيادة السياسية بأن الشعب المصري هو السند الحقيقي للدولة.



وتابع: "إن حديث الرئيس عن مقتضيات الواقع الاقتصادي، وتوضيح أسباب الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالمنتجات البترولية، يقطع الطريق على أهل الشر ومروجي الشائعات الذين يستغلون الظروف العالمية لمحاولة النيل من تماسك الجبهة الداخلية".



وأوضح رئيس اللجنة أن الأرقام التي استعرضها الرئيس بشأن تكلفة المنتجات البترولية -والتي تصل إلى 20 مليار دولار سنويًا (نحو تريليون جنيه)- تضع الجميع أمام حجم العبء الذي تتحمله الدولة لضمان استدامة الخدمات، خاصة في قطاعي الكهرباء والنقل.

وأشار النائب إلى أن توضيح الرئيس بأن المواطن كان سيتحمل أربعة أضعاف فاتورة الكهرباء الحالية لولا دعم الدولة، هو تجسيد حقيقي لمفهوم الحماية الاجتماعية في ظل موارد محدودة.

ولفت إلى أن خسارة 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية كان لها أثر مباشر، ومع ذلك استمرت الدولة في تنفيذ مشروعاتها القومية دون توقف.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على أهمية دعوة الرئيس للمعنيين وأصحاب الأصوات المسموعة بضرورة شرح الحقائق للمواطنين، مؤكداً أن اللجنة ستعمل من خلال دورها الرقابي والتشريعي على

تكثيف التواصل مع المواطنين لتوضيح حجم الإنجازات في قطاع النقل والمواصلات رغم التحديات.

كما دعا إلي تفعيل توجيهات الرئيس بمراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يحاول استغلال الإجراءات الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

واختتم رئيس لجنة النقل والمواصلات تصريحاته بالتأكيد على أن "مصر التي استوعبت صدمات السنوات الماضية، قادرة بوعي شعبها وتماسك مؤسساتها على عبور هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس تؤكد أن "الإنسان المصري" يظل دائماً في قلب أولويات صنع القرار.