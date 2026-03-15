نائب: التسهيلات الضريبية تعزز ريادة الأعمال وتخفف الأعباء عن الشركات الناشئة

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات الضريبية سيسهم أيضا في تقليل الأعباء الإدارية والمالية على الشركات الناشئة.

وأوضح " سمير " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن

دعم ريادة الأعمال يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أهمية استمرار الحكومة في تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لدعم المبتكرين، بما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف عضو الشيوخ أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية يعد أحد أهم الأدوات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح سرعة إنجاز الخدمات ويدعم الشفافية ويقلل من البيروقراطية، وهو ما يمثل حافزاً قوياً لجذب المزيد من الاستثمارات.