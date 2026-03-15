برلمانية: عرض الحكومة للحقائق للرأي العام خطوة مهمة لمنع استغلال الأوضاع ونشر الشائعات

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست رؤية واضحة تجاه التحديات التي تمر بها المنطقة، وأكدت ثوابت الدولة المصرية في حماية الأمن القومي المصري ودعم استقرار المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وقالت الأتربي إن حديث الرئيس حمل رسائل مهمة بشأن الأوضاع الإقليمية المضطربة، حيث شدد على أن مصر ستظل ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وأن الدولة المصرية تتحرك دائمًا وفق رؤية متوازنة تحافظ على مصالحها الوطنية وتدعم في الوقت نفسه استقرار الأشقاء العرب.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على أهمية الوعي الوطني في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات يعكس إدراك القيادة السياسية لخطورة حروب الشائعات ومحاولات التأثير على تماسك الجبهة الداخلية، وهو ما يستدعي دورًا أكبر من مؤسسات الدولة في توضيح الحقائق للرأي العام.

وأشارت الأتربي إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة بعرض الحقائق والمعلومات للرأي العام بشكل سريع وشفاف تمثل خطوة مهمة لمنع استغلال الأوضاع أو نشر الشائعات، مؤكدة أن سرعة تقديم المعلومات الدقيقة تسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتدعم استقرار المجتمع.

واختتمت الأتربي تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، مشيرة إلى أن وعي المواطنين وشفافية مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرار الوطن