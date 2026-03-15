حسن مالك ضحية رامز ليفل الوحش اليوم
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد
إجراءات رادعة.. حماية المستهلك: أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين لن تمر
عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه
الضربة الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية تنذر بتفاقم اضطرابات سوق النفط العالمية
نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة
رسالة من سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: واجبنا أن نأخذ بيد العاصي إلى طريق الطاعة
أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود
تجديد رخصة السيارة أونلاين واستلم في بيتك.. رابط فوري
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
سامح الدهشان يكتب : أيقظني الخذلان
إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

تنافس آبل.. أفضل ساعات ذكية في الأسواق في 2026 وبسعر بسيط جدا

مواصفات ساعة Rollme Vast
لمياء الياسين

أعلنت شركة Rollme عن أحدث ساعاتها الذكية، Rollme Vast. وهي تجمع بين شاشة منحنية وميزات تتبع الصحة وبطارية ضخمة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة.


تتميز ساعة Rollme Vast بشاشة IPS منحنية ثلاثية الأبعاد مقاس 1.83 بوصة ذات حواف رفيعة، وأزرار تحكم باللمس سريعة الاستجابة، وتصميم أنيق وعصري. كما توفر مجموعة متنوعة من واجهات الساعة وتدعم خلفيات الصور المخصصة.
وحسب الشركة المصنعة، تتضمن الساعة الذكية ميزات متقدمة لتتبع الصحة من خلال مستشعر HX3918. فهي تراقب معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، وتُصدر تنبيهات في حال ارتفاع معدل ضربات القلب، وتتتبع مستويات الأكسجين في الدم. كما توفر مراقبة النوم، وتحلل مراحل النوم العميق والخفيف وحركة العين السريعة (REM) لمساعدة المستخدمين على تحسين عادات نومهم.

ميزات ساعة Rollme Vast
 

وأضافت Rollme أكثر من 70 وضعًا رياضيًا إلى ساعة Vast. تكتشف هذه الأوضاع تلقائيًا أنشطة مثل الجري والتجديف وتسلق الصخور، مع إنشاء تقارير مفصلة بعد التمرين. تتميز الساعة الذكية أيضًا بمقاومة للماء بمعيار IP68، مما يسمح للمستخدمين بتتبع مقاييس السباحة مثل معدل ضربات الذراع ومسافة السباحة 
زودت شركة Rollme ساعة Vast ببطارية سعة 1000 مللي أمبير، مما يقلل بشكل ملحوظ من الحاجة إلى الشحن المتكرر. وتدّعي الشركة أن الساعة الذكية تدوم حتى 40 يومًا في الوضع العادي، حتى مع تفعيل مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم بشكل مستمر. ويمكن تمديد عمر البطارية إلى 200 يوم في وضع الاستعداد، مما يجعلها من أكثر الساعات الذكية كفاءة في استهلاك الطاقة في السوق.

ويدعم جهاز Vast تقنية Bluetooth 5.4 لإجراء مكالمات عالية الدقة. ويتضمن مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين إدارة الجداول الزمنية، وضبط المنبهات، والتحكم في الموسيقى باستخدام الأوامر الصوتية.

الأسعار والتوافر

ويتوفر جهاز Rollme Vast الآن باللونين الأسود والفضي بسعر قدره 29.99 دولارًا أمريكيًا في متجر Rollme الرسمي .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي

خالد الغندور يُثير الجدل بتوقعاته لمواجهة الأهلي والترجي

ترشيحاتنا

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل قيادة طفل سيارة نقل بالشرقية

المتهم

القبض على سايس طلب أموالا من قائد سيارة بروض الفرج

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد