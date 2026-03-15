تنافس آبل.. أفضل ساعات ذكية في الأسواق في 2026 وبسعر بسيط جدا

أعلنت شركة Rollme عن أحدث ساعاتها الذكية، Rollme Vast. وهي تجمع بين شاشة منحنية وميزات تتبع الصحة وبطارية ضخمة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة.



مواصفات ساعة Rollme Vast



تتميز ساعة Rollme Vast بشاشة IPS منحنية ثلاثية الأبعاد مقاس 1.83 بوصة ذات حواف رفيعة، وأزرار تحكم باللمس سريعة الاستجابة، وتصميم أنيق وعصري. كما توفر مجموعة متنوعة من واجهات الساعة وتدعم خلفيات الصور المخصصة.

وحسب الشركة المصنعة، تتضمن الساعة الذكية ميزات متقدمة لتتبع الصحة من خلال مستشعر HX3918. فهي تراقب معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، وتُصدر تنبيهات في حال ارتفاع معدل ضربات القلب، وتتتبع مستويات الأكسجين في الدم. كما توفر مراقبة النوم، وتحلل مراحل النوم العميق والخفيف وحركة العين السريعة (REM) لمساعدة المستخدمين على تحسين عادات نومهم.

مواصفات ساعة Rollme Vast

ميزات ساعة Rollme Vast



وأضافت Rollme أكثر من 70 وضعًا رياضيًا إلى ساعة Vast. تكتشف هذه الأوضاع تلقائيًا أنشطة مثل الجري والتجديف وتسلق الصخور، مع إنشاء تقارير مفصلة بعد التمرين. تتميز الساعة الذكية أيضًا بمقاومة للماء بمعيار IP68، مما يسمح للمستخدمين بتتبع مقاييس السباحة مثل معدل ضربات الذراع ومسافة السباحة

زودت شركة Rollme ساعة Vast ببطارية سعة 1000 مللي أمبير، مما يقلل بشكل ملحوظ من الحاجة إلى الشحن المتكرر. وتدّعي الشركة أن الساعة الذكية تدوم حتى 40 يومًا في الوضع العادي، حتى مع تفعيل مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم بشكل مستمر. ويمكن تمديد عمر البطارية إلى 200 يوم في وضع الاستعداد، مما يجعلها من أكثر الساعات الذكية كفاءة في استهلاك الطاقة في السوق.

ويدعم جهاز Vast تقنية Bluetooth 5.4 لإجراء مكالمات عالية الدقة. ويتضمن مساعدًا صوتيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين إدارة الجداول الزمنية، وضبط المنبهات، والتحكم في الموسيقى باستخدام الأوامر الصوتية.

الأسعار والتوافر

ويتوفر جهاز Rollme Vast الآن باللونين الأسود والفضي بسعر قدره 29.99 دولارًا أمريكيًا في متجر Rollme الرسمي .