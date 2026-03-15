حسام عبد المنعم لـ كلم ربنا: أنا عاطل والزمالك واللاعيبة خذلوني.. عندي 5 بنات ومش لاقي أصرف علي أولادي

محمود محسن

قال حسام عبد المنعم، نجم مصر ونادي الزمالك السابق، إن ربنا فى حياته هو المثل والسند والضهر، ولولا فضله لحدثت له الكثير من الأمور، وأنه راض بقضائه رغم الفترات الصعبة اللى مرت عليه، ما جعل أقرب الناس إليه وهو والده الذي كان سعيد به، يقول له مما يعانيه من ضيق العيش: «يا ريتك ما لعبت كورة»، وتابع: «خلانى ندمت لأنه شايفنى مش عارف أشتغل، ومش قادر أتسول الشغل، والزمالك معمليش حاجة خالص والكل خذلوني».

وأضاف «حسام»، خلال استضافته فى برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة أخبار اليوم، عبر الراديو 9090، أن «المجال مش حلو خالص، ومش عارف أشتغل، رغم إنى معرفش أشتغل حاجة غيره، وبقيت قاعد فى البيت مش بشتغل، وأنا عندى زوجتين و5 أطفال»، مضيفا: «أنا معنديش صاحب، وطول الوقت بكلم ربنا وأعيط، وصحابي كانوا فى اللعب بس لما كنا فى النادي، لكن دلوقتى محدش بيسأل ولا بيكلمنى، بقيت بكلم ربنا عن أكل عيشي ورزقي، يعنى روحت مسكت نادي أبشواي في الفيوم ولما سبته قعدت فى البيت موسم كامل عاطل، وبعده نادي شريين ثم قعدت سنة كاملة في البيت، وعايش من عوائد مبلغ كنت حطيته فى البنك وده اللى عايش منه».

وأشار نجم الزمالك الأسبق إلى أن قربه من ربنا دائما يستره، ولولا الرضي بالحال لكان خسر حياته، خاصة إذا فكر كيف كان حاله وكيف أصبح، وتابع: «رغم انى خريج سياحة وفنادق ومرشد سياحى، بس معرفش حاجة عنها، فطول عمرى من سن 8 سنوات وانا معرفش حاجة غير الكورة، ولعبت 8 سنين في الأهلى، وجيلى هشام حنفي وتامر بجاتو، وفى الزمالك محمد صبري ومدحت عبد الهادي وأسامه نبيه وحازم إمام وتامر عبد الحميد، والإسماعيلي كان أيمن الجمل وعبد الستار صبرى، جيل 1975».

وأضاف: «لكن دلوقتى كل واحد فى شغله، ومرة حلمت بحازم إمام، وبالصدفة بكلم حد قالى أنا ماسك برنامجه فى الراديو، فعملى حلقة معاه، ففى الحلم شفته ساب كل الناس وجانى عشان يسلم عليا، وكان عندى يقين بالله إنه الوحيد اللى ممكن يكون سبب فى رزق فى مكان، وبعدها انقطع الاتصال، وفى عزاء محمد صبري قابلت واحد قالى متيجى قطاع الناشئين في الزمالك، قلت مش عايز أرجع تانى للناشئين، وأنا اللى اكتشفت اللاعب مصطفى محمد، فى اختبارات نادى الزمالك اللى عملتها فى نادى نزلة السمان، ومصطفى كان فى نادى دجلة».

وتابع: «فى بطولة كأس مصر 98 لاعبنا الإسماعيلي، وكنا خسرانين لكن عندى يقين بالله إنى هجيب جون، وسامى الشيشينى ادانى الكورة برة الـ18 وجبتها جون، وده كرم ربنا».

وقال: «حاليا مستنى الفرج من ربنا، لأنى تعبت ومش قادر، وبكلم ربنا أنا عملت إيه وحش، ومفيش حد من مسئولى الزمالك تواصل معايا، ومتقدرتش خالص فى النادي، وعايز أقول لحازم إمام ربنا يوفقك وأتمنالك الخير، ولو فى رزق ليا فى الزمالك يبقي خير كبير ، وهشام حنفي ده حبيبى وبحب تحليلاته، وأخر مرة كنت كلمت ابنه بعد ما ساب الأهلى ودعمته وقولتله اثبتلهم أنك أفضل وتستحق».

واستطرد: «أنا طول حياتى مع ربنا، وبقوله يا رب فك الكرب اللى أنا فيه، والهمنى الصبر، وهو ضهري وسندى وده اللى مخلينى صابر وصامد، مأزمة أوى إلا إنى واثق فى ربنا إن الخير جاى، ده اختبار من ربنا صحيح هو تقيل وسنين الصبر كتير، ونظرة أولادى بتوجعنى لأنى عايز أعملهم كل حاجة، بس حاسس إنى أنا متقيد، لكن ربنا مش هيخذلنى زى الكل، وبقول لجمهور الزمالك الوفي اللى فاكرين هدفى فى الدوري من 24 سنة، وده يساوى عندى مليار جنيه لأنهم لسه فاكرينى، والجمهور هو رقم واحد، وهو داعم للكيان فى عز الشدايد».

