قبل موقعة رادس.. الأهلي يتفوق دفاعيًا على الترجي "تفاصيل"

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي عن مفاجأة قبل مواجهة الاهلي والترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس.

وكتب عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "لم يستقبل الأهلي أي هدف من الترجي الرياضي التونسي في آخر 6 مباريات جمعت بين الفريقين، سواء في القاهرة أو رادس"

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الأهلى مع الترجى التونسى باستاد رادس، فى ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة فى منافسات ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في ملعب «حماد العقربي» في رادس.

حكم مباراة الأهلي والترجي

ويدير مباراة الليلة السنغالي عيسى سي وسيكون الموريتاني أحمد امتياز في تقنية الفار بمساعدة الأنجولي جيلسون دوس سانتوس.