البانيه بـ 250 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين

تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر استقرارا بعد آخر ارتفاع في سعر الفراخ خلال الفترة الماضية، حيث يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المحلات حوالي 110 جنيه بحسب بورصة الدواجن اليوم الأثنين.

ونستعرض لكم قائمة أسعار الدواجن اليوم للجملة و المستهلك داخل المحلات ..

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 105 جنيهات تسليم أرض المزرعة، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل محال الدواجن عند مستوى يقارب 110 جنيهات للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ في سوق الجملة نحو 110 جنيهات، بينما استقر متوسط سعر بيعها للمستهلك داخل الأسواق عند قرابة 120 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدى اليوم

بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 120 جنيها تسليم أرض المزرعة، فيما وصل سعره للمستهلك داخل الأسواق إلى حوالي 130 جنيها للكيلو.

سعر كيلو البانيه اليوم

وفيما يتعلق بأسعار البانيه فقد تراوح سعر الكيلو في المحال والأسواق المختلفة ما بين 230 و250 جنيهًا حسب المنطقة وجودة المنتج.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا في سوق الجملة، بينما وصل إلى قرابة 130 جنيهًا للمستهلك

و بلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 120 جنيهًا في الجملة، ليُباع للمستهلك بحوالي 135 جنيهًا في الأسواق.