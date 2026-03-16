بشكل رسمي.. بدء تنفيذ مشروع شلتر الكلاب الضالة بمحافظة القاهرة

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، عن بدء تنفيذ مشروع شلتر الكلاب الضالة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على مساحة ٥٠٠٠ م٢ شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، من أجل توفير مكان لايواء الكلاب الضالة، بهدف ضمان السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان .

وأكد محافظ القاهرة، على أن الشلتر المنتظر الانتهاء منه خلال ٤ أشهر سيتم إدارته بشكل علمى يعتمد على أن الرفق بالحيوان عنصر أساسى للحفاظ على التوازن البيئى، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية الطب البيطرى بالقاهرة، كما سيتم التعاون مع أصحاب الجمعيات، والشلترز الأهلية لتبادل الخبرات معهم للوصول إلى أفضل النتائج.

وأضاف محافظ القاهرة ، أن الشلتر سيقوم على تقديم الخدمة الطبية به مجموعة من الأطباء البيطريين المتخصصين، وسيتوافر به أماكن لرعاية الكلاب، كما سيتاح به خدمة تبنى الكلاب بعد التأكد من خلوها من الأمراض وتلقيها التطعيمات اللازمة.