قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد دعمه لفلسطين في الأوسكار.. معلومات عن خافيير بارديم نجم السينما الإسبانية

خافيير بارديم
خافيير بارديم
أحمد إبراهيم

أثار النجم العالمي خافيير بارديم حالة من الإعجاب لدى الجمهور بعد حديثه ودعمه لفلسطين، خلال حضوره حفل الدورة الـ98 من توزيع جوائز الأوسكار، حيث استغل صعوده إلى المسرح لإعلان الفائز بجائزة أفضل فيلم دولي غير ناطق بالإنجليزية، ليبعث برسالة إنسانية واضحة قال فيها: «لا للحرب.. وحرروا فلسطين»، في موقف حظي بتفاعل واسع وإشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ولم يكن هذا الموقف وليد اللحظة، إذ اعتاد بارديم التعبير عن آرائه السياسية والإنسانية في المحافل الدولية. فقد أعاد ارتداء دبوس الاحتجاج الذي استخدمه عام 2003 اعتراضًا على الحرب الأمريكية في العراق، مجددًا موقفه الرافض للحروب، كما ظهر بدبوس آخر يحمل اسم «فلسطين»، تأكيدًا على تضامنه الصريح مع الشعب الفلسطيني.

كما سبق أن لفت الأنظار خلال مشاركته في الدورة الـ77 من حفل توزيع جوائز الإيمي، عندما ظهر على السجادة الحمراء مرتديًا الشال الفلسطيني، في رسالة دعم واضحة. 

وخلال لقاءاته الإعلامية هناك، شدد على موقفه الحاسم، مؤكدًا أنه لن يعمل مع أي شركة إنتاج تبرر أو تدعم ما وصفه بالإبادة الجماعية، داعيًا إلى مقاطعة الشركات التي تساند إسرائيل أو تدعم سياساتها.

من هو خافيير بارديم

وُلد بارديم في الأول من مارس عام 1969 بجزيرة لاس بالماس دي جران كناريا في إسبانيا، داخل عائلة فنية عريقة امتهنت التمثيل عبر أجيال متعاقبة، ما جعله مرتبطًا بالفن منذ طفولته. بدأ التمثيل في سن السادسة، وشارك في أعمال تلفزيونية خلال سنوات مراهقته، قبل أن تتسع طموحاته نحو السينما العالمية.

ورغم شغفه المبكر بالتمثيل، لم يقتصر اهتمامه على الفن فقط، إذ درس الرسم في الجامعة، وكان لاعبًا في المنتخب الإسباني للرجبي، قبل أن يقرر التفرغ نهائيًا لمسيرته الفنية.

تزوج بارديم من النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز، ليشكلا معًا ثنائيًا فنيًا بارزًا على الساحة العالمية، وأنجبا طفلين.

وخلال مشواره الحافل، حصد بارديم العديد من الجوائز المرموقة، أبرزها فوزه بجائزة الأوسكار عام 2008 عن دوره في فيلم No Country for Old Men، كما نال عدة جوائز من جوائز جويا، وتُوّج بجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي عام 2010 عن فيلم Biutiful، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم السينما العالمية، الذين يجمعون بين التألق الفني والمواقف الإنسانية الجريئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

