الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مركز تنمية شباب القصير يختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم

ابراهيم جادالله

اختتم مركز القصير للتنمية الشبابية فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية، والتي استمرت على مدار يومين متتاليين، وسط مشاركة واسعة وتنافس مميز بين أبناء المدينة من فئتي الشباب والطلائع، في أجواء دينية وثقافية مميزة.

أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبناءً على توجيهات فراج عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وبمتابعة شيرين صفوت وكيل المديرية للشباب، وسعيد عطيتو مدير إدارة شباب القصير، وتنظيم صلاح عبيد المدير التنفيذي لمركز القصير للتنمية الشبابية.

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 200 متسابق من مختلف الفئات العمرية من الشباب والطلائع، حيث تم تقسيم المشاركين إلى عدة مستويات شملت حفظ القرآن الكريم كاملًا، ونصف القرآن، وأجزاء محددة، بهدف تشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله وغرس القيم الدينية في نفوسهم.

وتولت لجنة علمية متخصصة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف تقييم المتسابقين لضمان الدقة والشفافية في اختيار الفائزين، وضمت اللجنة:

الشيخ محمود رمضان، مدير إدارة أوقاف القصير.

الشيخ إبراهيم أحمد، إمام بإدارة أوقاف القصير.

الشيخ مدني عبد الدايم، إمام وعظ بمنطقة القصير الأزهرية.

الشيخ إبراهيم عبد الرحيم، إمام وعظ بمنطقة القصير الأزهرية.

وأكد القائمون على المسابقة أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تسهم في التنمية الفكرية والروحية للشباب إلى جانب دورها في دعم الأنشطة الرياضية، وبناء جيل واعٍ متمسك بالقيم الدينية والأخلاقية.

