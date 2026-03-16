ختام حافل لبطولة كأس الأبطال في البحر الأحمر بمشاركة 330 لاعبا

شهدت محافظة البحر الأحمر ختامًا رياضيًا مميزًا لبطولة “كأس الأبطال” لكرة القدم للبراعم والناشئين، التي نظمها نادي العربان الرياضي وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية بين الفرق المشاركة، وبحضور جماهيري لافت وعدد من القيادات الرياضية والتنفيذية بالمحافظة.

جاءت البطولة تحت رعاية الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الأستاذ فراج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وبإشراف الأستاذ ممدوح خليفة علي وكيل المديرية للرياضة، في إطار دعم ورعاية المواهب الرياضية الناشئة وتشجيع الأنشطة الشبابية بالمحافظة.

وشهد فراج عبدالمقصود فعاليات الحفل الختامي، حيث أشاد بالمستوى المتميز لتنظيم البطولة وبالمواهب الصاعدة التي قدمت أداءً لافتًا يعكس حجم العمل المبذول في قطاع الناشئين، مؤكدًا أن مثل هذه البطولات تسهم في اكتشاف وصقل اللاعبين الصغار وتدعم مسيرة الرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

وشاركه في مراسم التتويج كل من الحاج إبراهيم حسين رئيس مجلس إدارة نادي العربان، والأستاذ محمد جمال مدير إدارة الشباب والرياضة، والأستاذ ياسر حراجي المدير التنفيذي لمنطقة البحر الأحمر لكرة القدم، إلى جانب الأستاذ حسن الجالس المدير التنفيذي للنادي ورئيس اللجنة المنظمة.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة ضمت 25 فريقًا و330 لاعبًا من مختلف الأندية والأكاديميات بمحافظة البحر الأحمر، وأسفرت النتائج عن:

مواليد 2012: فوز نادي العربان بالبطولة، وحصل عبده داخلية على جائزة أفضل لاعب، ومحمد نعمت الله أفضل حارس، وعمرو عايد هداف البطولة.

مواليد 2013: فوز فريق الليجا باللقب، ونال مبشر معوض جائزة أفضل لاعب، وآدم مسعد أفضل حارس، ومحمد صلاح هداف البطولة.

مواليد 2015: فوز فريق البحر الأحمر بالبطولة، مع تتويج مالك أحمد بجائزة أفضل لاعب.

مواليد 2016: فوز فريق ذا بيست بالبطولة، حيث حصل أحمد مؤمن على جائزة أفضل لاعب، وعمر شاكر هداف البطولة.

وفي لفتة تقديرية، تم منح درع التميز لمدربي الفرق الفائزة وهم: الكابتن أحمد إسماعيل، والكابتن أحمد الشيخ، والكابتن محمد حمدي، والكابتن شاكر، تقديرًا لدورهم في إعداد اللاعبين وتنمية مهاراتهم.

كما كرمت إدارة النادي شيخ المدربين الكابتن سعيد سعيد تقديرًا لمسيرته الطويلة وعطائه الكبير في خدمة الرياضة بمحافظة البحر الأحمر.

وعلى الصعيد التنظيمي والفني، برز الدور الفاعل للجنة المنظمة بقيادة الكابتن حسن الجالس والكابتن عبدالرحمن علي الذي وصفه المشاركون بـ“دينامو البطولة”، إلى جانب التحكيم المتميز للكابتن محمد سعيد مكي والكابتن غريب، والتعليق الرياضي الذي أضفى أجواء حماسية على المباريات بصوت الكباتن محمد السنوسي ومحمد محمود ومصطفى جمعة.

وفي ختام الاحتفالية، وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة الشكر والتقدير لإدارة نادي العربان ومجلس إدارته وجميع القائمين على تنظيم البطولة، كما أشاد بمشاركة الأكاديميات والفرق المختلفة، ومنها مركز شباب الميناء، وأكاديمية ASA، ونجوم المستقبل، وفيوتشر، مؤكدًا أن نادي العربان يواصل دوره كحاضنة للمواهب الرياضية تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة، بما يسهم في إعداد جيل رياضي واعد يرفع اسم محافظة البحر الأحمر في مختلف المحافل.