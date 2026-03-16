حي جنوب الغردقة يزيل رووفا مخالفا بمنطقة الثلاثيني

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة لإزالة مخالفة بناء بمنطقة الثلاثيني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي.

وجاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي بتنفيذ إزالة رووف مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة.

وأوضح رئيس الحي أنه تم إزالة غرف سطح «رووف» مخالفة أقامها مالك العقار بالمخالفة للاشتراطات البنائية على مساحة نحو 100 متر مربع، مؤكدًا أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وشدد اللواء أحمد جبر على استمرار المتابعة الميدانية الدورية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها في مهدها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تعديات تضر بالمخطط العمراني للمدينة.