سفاجا تكثف أعمال النظافة بمحيط المساجد والساحات استعدادا لعيد الفطر

تواصل الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المساجد والساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العيد وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد بكافة مدن المحافظة، وتحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، الذي وجه بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، مع التركيز على محيط المساجد وساحات الصلاة.

وشملت الأعمال الدفع بفرق وعمال النظافة والمعدات التابعة للوحدة المحلية لرفع المخلفات أولًا بأول، إلى جانب كنس الشوارع المحيطة بالمساجد والساحات، بما يسهم في تهيئة الأماكن لاستقبال المصلين في بيئة نظيفة وآمنة.

وأكد رئيس المدينة استمرار الجهود المكثفة خلال هذه الفترة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، خاصة خلال المناسبات الدينية التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين.