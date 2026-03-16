حي جنوب الغردقة يسترد 3 قطع أراض متعدى عليها بمنطقة السفاري

نجحت رئاسة حي جنوب الغردقة في استرداد ثلاث قطع أراضٍ من أملاك الدولة بمنطقة السفاري، بإجمالي مساحة 2944 مترًا مربعًا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بحماية المال العام والحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وجاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، أعمال استرداد الأراضي التي كانت قد تعرضت للتعدي من قبل بعض المخالفين واستغلالها في أنشطة السفاري دون وجه حق.

وأوضح رئيس الحي أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من استعادة الأراضي بالكامل، حيث تم رفع التعديات ووضع لافتات «أرض ملك الدولة» على المساحات المستردة لمنع إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

وأكد اللواء أحمد جبر أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للاستيلاء على أراضيها، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن الأجهزة التنفيذية مستمرة في أعمال الرصد والمتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة والحفاظ على حقوق الدولة.