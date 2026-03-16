دون تكاليف.. طريقة عمل بسكويت العيد في البيت

ريهام قدري

بسكويت العيد من الحلويات الأساسية التي تحرص الكثير من الأسر على تحضيرها في المنزل، خاصة أنه يمكن إعداده بمكونات بسيطة وغير مكلفة مع الحصول على طعم شهي يشبه الجاهز.

المكونات


3 أكواب دقيق
كوب سكر بودرة
كوب سمن أو زبدة (يمكن استخدام نصف كوب سمن ونصف كوب زيت لتقليل التكلفة)
2 بيضة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
رشة ملح


طريقة التحضير


في وعاء عميق، يخلط السمن أو الزبدة مع السكر البودرة جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.

تضاف البيضتان والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.
يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم يضاف تدريجيًا إلى الخليط مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة.


توضع العجينة في كيس حلواني أو ماكينة البسكويت، ثم يشكل البسكويت في صينية مدهونة بقليل من الزيت.


يدخل البسكويت الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا


يترك ليبرد تمامًا ثم يقدم مع الشاي أو القهوة في زيارات العيد.
نصيحة لتقليل التكلفة
يمكن تقليل كمية السمن واستخدام جزء من الزيت، كما يمكن الاستغناء عن التزيين بالمكسرات والاكتفاء بالبسكويت السادة للحصول على نفس الطعم بتكلفة أقل.

