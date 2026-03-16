محافظ القاهرة يكرم شباب المطرية المنظمين لإفطار رمضان

كرم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من شباب المطرية الممثلين لمنظمى افطار ١٥ رمضان السنوى تقديرًا لجهودهم فى خروج الحدث بالشكل اللائق الذى لاقى استحسان الجميع داخل وخارج مصر.

وأكد محافظ القاهرة أن حدث افطار المطرية الذى أصبح يحظى بشهرة عالمية قدم نموذجًا حيًا لما تتمتع به الدولة المصرية من أمن وأمان، حيث تواجد أكثر من ١٢٠ ألف مواطن مسلمين ومسيحيين يتناولون طعام الافطار فى مكان واحد وتوقيت واحد، دون تسجيل مشكلة واحدة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تكريمه اليوم لمجموعة الشباب المتواجدة هو رسالة شكر لكل أهالى عزبة حمادة الرجال ، والسيدات، والكبار ،والشباب والأطفال، وكل من أسهم منهم فى خروج اليوم بهذا الشكل المميز.

وأشار محافظ القاهرة إلى استعداد المحافظة لدعم جمعية "١٥رمضان" التى تم اشهارها مؤخرًا من وزارة التضامن الاجتماعى لاستثمار هذا النجاح فى تقديم عدة خدمات تنموية بالمنطقة كمحو الأمية، ونظافة وزراعة الأسطح، وغيرها من خدمات لصالح أهالى المنطقة.