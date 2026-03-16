الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عمرو الليثي : اسم الله الحفيظ ينجي القلوب من الانكسار

تحدث الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى " الحفيظ ".

وقال عمرو الليثي نتحدث اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى ، اسم الله "الحفيظ": الحفظ والحماية في كل شئ

نتحدث اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو "الحفيظ". هذا الاسم يعني أن الله هو الذى لايغيب عنة شئ ولايضيع عنده عمل.

وقال الليثي الحفيظ هو الذى يحفظ السموات والارض، يحفظ القلوب من الانكسار اذا احتمت بة، ويحفظ عبادة من حيث لايشعرون ، وقال تعالى فى سورة هود: "إن ربى على كل شئ حفيظ".

وعن كيفية أن يكون الإنسان له نصيب من اسم الله الحفيظ:
- احفظ حدود الله، احفظ الله يحفظك.
- كن امينا على السر، على العشرة، على المال، وعلى مشاعر الناس.
- احفظ الناس فى غيابهم، لاتغتب، لاتفضح، لاتكشف سترا سترة الله.
- احفظ قلبك من الحقد والغل والحسد والمقارنة والتعلق بما ليس لك.
- احفظ النعمة، فالشكر هو حفظ النعم.

اللهم يا حفيظ احفظنا بحفظك الذى لايضام، احفظ قلوبنا من الانكسار، واحفظ لساننا من الزلات، واحفظ علينا نعمك من الزوال، واعصمنا بعصمتك يا ارحم الراحمين.

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

الفنان سعيد مختار

في القفص لأول مرة.. اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار

أموال

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

فتاوى| هل يجوز التحدث مع الله بالعامية؟.. الإفتاء تجيب.. زكاة الفطر.. هل يجب إخراجها عن الجنين فى بطن أمه؟.. كيف نفوز بليلة القدر؟.. اتبع هذه الخطوات لـ تغتنمها

حادث وفاة الفتاة الضحية

كانت راجعة من الكلية.. القصة الكاملة لمصرع طالبة الهندسة خلال عبور مزلقان الدلجمون

غلاف الكتاب

بين ظلال المآذن وناطحات السحاب.. الحكاية التي لم تُروَ بعد

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

المزيد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد