عمرو الليثي : اسم الله الحفيظ ينجي القلوب من الانكسار

تحدث الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر في شهر رمضان عن اسم من أسماء الله الحسنى " الحفيظ ".

وقال عمرو الليثي نتحدث اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى ، اسم الله "الحفيظ": الحفظ والحماية في كل شئ

نتحدث اليوم عن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو "الحفيظ". هذا الاسم يعني أن الله هو الذى لايغيب عنة شئ ولايضيع عنده عمل.

وقال الليثي الحفيظ هو الذى يحفظ السموات والارض، يحفظ القلوب من الانكسار اذا احتمت بة، ويحفظ عبادة من حيث لايشعرون ، وقال تعالى فى سورة هود: "إن ربى على كل شئ حفيظ".

وعن كيفية أن يكون الإنسان له نصيب من اسم الله الحفيظ:

- احفظ حدود الله، احفظ الله يحفظك.

- كن امينا على السر، على العشرة، على المال، وعلى مشاعر الناس.

- احفظ الناس فى غيابهم، لاتغتب، لاتفضح، لاتكشف سترا سترة الله.

- احفظ قلبك من الحقد والغل والحسد والمقارنة والتعلق بما ليس لك.

- احفظ النعمة، فالشكر هو حفظ النعم.

اللهم يا حفيظ احفظنا بحفظك الذى لايضام، احفظ قلوبنا من الانكسار، واحفظ لساننا من الزلات، واحفظ علينا نعمك من الزوال، واعصمنا بعصمتك يا ارحم الراحمين.