الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الخارجية العراقي لنظيرته البريطانية: الحرب بلا أهداف ويجب وقف إطلاق النار فورا

وزير الخارجية العراقي لنظيرته البريطانية: استمرار الحرب بلا أهداف ويجب الوصول لوقف فوري لإطلاق النار
وزير الخارجية العراقي لنظيرته البريطانية: استمرار الحرب بلا أهداف ويجب الوصول لوقف فوري لإطلاق النار
 أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الإثنين، أن استمرار الحرب أصبح بلا أهداف واضحة، وأن تمددها يتسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة كلها، مشيرًا إلى أن العراق سيواجه صعوبات كبيرة في تصدير النفط عبر الخليج؛ نتيجة العمليات العسكرية في مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال تلقي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفيت كوبر، ناقشا خلاله التوترات الجارية في المنطقة وتداعياتها على العراق ودول الجوار، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان صادر من وزارة الخارجية.

وأعرب حسين، خلال الاتصال، عن شكره للوزيرة البريطانية على المبادرة بالاتصال والمناقشات البنّاءة، مثمناً تضامن لندن مع بغداد وشعبه في مواجهة مختلف التحديات والهجمات.

ووجه وزير الخارجية الشكر للحكومة البريطانية على تضامنها مع العراق وشعبه في مواجهة مختلف التحديات والهجمات"، مؤكدًا "ضرورة إيقاف جميع الهجمات، سواء كانت خارجية أو داخلية، على الأراضي العراقية".

وأشار إلى أن "استمرار الحرب قد يؤدي إلى ولادة أزمات متنوعة، سواء كانت أمنية، مجتمعية أو سياسية، كما يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها، ما ينعكس على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك بريطانيا".

وشدد فؤاد حسين، وفقًا للبيان، على أن "التركيز يجب أن ينصب اليوم على إيجاد آليات لإنهاء الحرب"، مشددًا على أن "الحل الفوري هو الوصول إلى وقف إطلاق النار"، مؤكدًا "أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الحكومة البريطانية لمتابعة السياسات المشتركة".

من جهتها.. أكدت الوزيرة البريطانية، دعم المملكة المتحدة وتضامنها مع الشعب العراقي في مواجهة التحديات والهجمات التي تستهدف أراضيه"، موضحة أن "السياسة البريطانية تقوم على عدم الدخول المباشر في الحرب، لكنها ترى أنه من واجب بريطانيا الوقوف إلى جانب حلفائها وأصدقائها، وحماية مواطنيها والمتواجدين في دول المنطقة".

وأضافت كوبر أن "بريطانيا تمتلك تاريخاً طويلًا من الشراكة مع العراق وعدد من دول المنطقة، وتسعى لحماية هذه الشراكة وتعزيزها وتطويرها"، معربة عن "قلقها بشأن استمرار الهجمات الداخلية على عدة مناطق في العراق، مؤكدة على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

