وكالة الطاقة الدولية: يمكن سحب المزيد من مخزونات النفط "عند الحاجة"

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم /الإثنين/، إن الوكالة التي تضم 32 عضوًا يمكنها أن تضخ المزيد من مخزونات النفط "حسب الحاجة".

وأضاف بيرول - في منشور على الحساب الرسمي لوكالة الطاقة الدولية بمنصة (إكس) - "على الرغم من سحب هذه الكمية الضخمة، لا يزال لدينا الكثير من المخزونات المتبقية. وبمجرد اكتمال عملية السحب الحالية من المخزونات تكون مخزونات الطوارئ لدى الدول الأعضاء تقلصت بنحو 20 بالمئة فقط".

وأكد بيرول أنه لا يزال هناك 1.4 مليار برميل متبقية في مخزونات الطوارئ النفطية لدى الدول الأعضاء وكالة الطاقة الدولية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس الأحد أنها ستسحب 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر عملية سحب منذ تأسيس المنظمة في عام 1974، وقد تم اتخاذ هذا الإجراء لدعم أسواق النفط حيث قفز سعر البرميل إلى ما يزيد عن 100 دولار.