تعيينه مديرا فنيا .. قرار عاجل في الزمالك يخص نجم الفريق
التصعيد العسكري يعزل إسرائيل جويًّا.. شركات الطيران تمدد إلغاء الرحلات
نقيب الإعلاميين: أحمد موسى إعلامي ناجح يتمتع بانضباط يعمل بمهنية عالية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة احترام سيادة الدول العربية والحفاظ على مقدرات شعوبها
أرخص خروجة في عيد الفطر
هجرة جماعية للشمس وآلاف النجوم من قلب درب التبانة .. ماذا حدث؟
للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى
وسط نيران الحرب.. مباحثات مباشرة بين مبعوث ترامب ووزير الخارجية الإيراني
لو إنت منهم ملكش إجازة.. الفئات المحرومة من عطلة عيد الفطر 2026
مخسرناش وكسبنا محبتكم.. أول تعليق من محمد القلاجي بعد نتيجة دولة التلاوة
الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويكرّم الفائزين في الحفظ والتلاوة.. صور
منى ذو الفقار: مشروع بنبان للطاقة الشميسة أصعب تحديات حياتي العملية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

معلومات مهمة عن إنجازات المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
استعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة تقريرًا قدمته الدكتورة سرفيناز أحمد حافظ مدير المكتبة المركزية الجديدة، حول أبرز الإنجازات التي حققتها المكتبة خلال عام 2025، وما شهدته من تطوير في الخدمات الأكاديمية والرقمية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن المكتبة المركزية الجديدة تمثل إحدى الركائز الأساسية للبنية الأكاديمية بالجامعة، مشيرًا إلى أنها شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة، في إطار توجه الجامعة نحو التحول الرقمي وإتاحة أحدث مصادر المعرفة. وأضاف أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المكتبات وتحديث بنيتها التكنولوجية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم البحث العلمي والابتكار، وتواكب المعايير الدولية في إدارة المعرفة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن المكتبة تسهم بدور فاعل في دعم تصنيف جامعة القاهرة إقليميًا ودوليًا من خلال إتاحة الإنتاج العلمي وتعزيز النشر الدولي، لافتًا إلى استمرار العمل على تطوير الخدمات الرقمية ونشر الوعي المعلوماتي بين الطلاب والباحثين بأهمية استخدام قواعد البيانات العالمية، إلى جانب التعريف بالدور المهم الذي يقوم به بنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سرفيناز أحمد حافظ أن عدد المترددين على المكتبة المركزية الجديدة خلال عام 2025 بلغ نحو 138 ألفًا و811 مترددًا من الطلاب والباحثين، إلى جانب استقبال عدد من الوفود العربية والأجنبية بالتنسيق مع مكتب العلاقات الدولية بالجامعة. وأضافت أن مجموعات المكتبة تضم نحو 99 ألف رسالة جامعية تمثل جانبًا مهمًا من النتاج العلمي لجامعة القاهرة، إضافة إلى 75 ألفًا و551 عنوان كتاب، و2,626 عملًا مرجعيًا، و1,123 عنوان دورية من إصدارات الجامعة والاشتراكات العلمية.

وأشارت إلى أن المكتبة نظمت عددًا من ورش العمل التدريبية حول استخدام بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات الدولية، إلى جانب ورش حول أدوات الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم البحث العلمي، كما تم تطوير الفهرس الإلكتروني للمكتبة وخدمات الإعارة والاطلاع الرقمي وخدمة الإمداد بمصادر المعلومات، بما يسهم في تلبية احتياجات مختلف القطاعات الأكاديمية.

كما أسهمت المكتبة في مشروع بوابة تراث مصر الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إلى جانب تطوير النظام الآلي للعمليات الفنية بالمكتبة، وإتاحة خدمات مساندة للطلاب المكفوفين وضعاف البصر من خلال قاعة طه حسين، بما يشمل تحويل المقررات الدراسية إلى مواد صوتية أو مطبوعة بطريقة برايل وتقديم برامج تدريبية متخصصة لهم.

وأشار التقرير إلى عدد من الإجراءات التطويرية الجاري تنفيذها، من بينها تحديث البنية التكنولوجية بالمكتبة وشراء أجهزة حاسب آلي وطابعات حديثة، إلى جانب العمل على المعالجة الفنية والرفع الإلكتروني لنحو 31 ألف رسالة جامعية قديمة تمثل البدايات الأولى للنتاج العلمي لجامعة القاهرة.

وفي ختام التقرير، أوضحت مديرة المكتبة أن المبنى يشهد حاليًا أعمال صيانة وتطوير شاملة بتمويل من تبرع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشمل تحديث منظومة التكييف المركزي وتطوير قاعة القاسمي، بما يتضمن تحديث شبكاتها ومنظومة السمعيات والمرئيات ونظام الترجمة الفورية، لتظل القاعة واحدة من أهم قاعات المؤتمرات والفعاليات العلمية بجامعة القاهرة.

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

عادل السنهوري

السنهوري : تحركات الرئيس مع قادة الخليج تؤكد ثبات دعوة مصر لتهدئة الأوضاع بالمنطقة

حماية المستهلك

حماية المستهلك بالإسماعيلية : ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر مُعدة للتداول بالأسواق

حماية المستهلك بالإسكندرية

حماية المستهلك بمحافظة الإسكندرية يواصل تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة

بالصور

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاحتقان العاطفي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

المزيد