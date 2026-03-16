ناد سنغالي يوجه الشكر لقائد الهلال السعودي بعد لفتة رائعة

جه نادي ليبوجو دانجو روفيسك السنغالي، اليوم الاثنين، الشكر لقائد منتخب السنغال ومدافع الهلال السعودي خاليدو كوليبالي بعد موقفه الأخيرة تجاه بعض الأسر.

وكان كوليبالي قد قدم سابقًا 250 ألف فرانك إفريقي لكل عائلة تواجدت في المغرب من أجل مساندة أسود التيرانجا في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقام كوليبالي بعمل مبادرة جديدة إذ قام نجم أسود التيرانغا مرة أخرى بلفتة تضامنية تجاه عائلات 18 مواطنًا سنغاليًا محتجزين في المغرب.

وفي مبادرته الأخيرة، قدم كوليبالي لكل عائلة المساعدات التالية:

• كيسان من الأرز (50 كغ لكل كيس)

•عبوة زيت سعة 20 لتر

• كمية كبيرة من السكر

• عبوة قهوة

• مبلغ 50 ألف فرنك إفريقي

يذكر أن منتخب السنغال قد توج مؤخرا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب على حساب أسود الأطلس بعد اللجوء للأشواط الإضافية.