منى ذو الفقار: تجربتي في الإعلام علّمتني أقدر أصلح وأطور أي مؤسسة

قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيسة مكتب دو الفقار للاستشارات القانونية والمحاماة، إنّ مسيرتها الأكاديمية كانت شاملة ومتكاملة، حيث درست الاقتصاد والعلوم السياسية لمدة 4 سنوات، ثم أكملت دراسة الحقوق لأربع سنوات أخرى، لتكتسب قاعدة قوية لفهم القضايا القانونية والسياسية معًا.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أنا كنت بعمل ماسترز في الإعلام بالجامعة الأمريكية، وكنت حاسة إني لازم أعمل ثورة في أي مؤسسة أشتغل فيها، وأصلح كل حاجة. أبويا قالي بلاش، بس أنا كنت مصممة، وكل حاجة قابل للإصلاح، ولما بتصلحي بتتقدمي أسرع وبتحققي إنجازات أكبر".

وأوضحت أن خبرتها في العمل الإداري والفني، خاصة في الأمم المتحدة وإدارة مكتب الشلقاني، ساعدتها على تطوير أسلوبها في الإدارة القانونية والخدمة للموكلين.

وقالت ذو الفقار إن القانون أصبح جزءًا من شخصيتها الطبيعية: "أول ما بدأت أتعامل مع القضايا، زملائي كانوا مستغربين: "إنتي عرفتي الكلام ده منين؟ إنتي محامية؟"، وكنت أقول لهم: والله لأ. المحاماة عندي مش بس دراسة، دي سليقة وفطرة، وده اللي خلاني أقدر أفهم وأطبق القانون بطريقة صحيحة، وأوصل أفضل خدمة للموكلين، سواء في المفاوضات أو العقود أو أي قضية".