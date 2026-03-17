أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-2-2026

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 مقارنة بأسعار أمس في محلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا قدره 50 جنيهًا عن سعر أمس.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب حوالي 400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 8,390 جنيه للبيع – 8,330 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6,290 جنيهًا للبيع – 6,250 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4,895 جنيهًا للبيع – 4,860 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7,340 جنيهًا للبيع – 7,290 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 58,720 جنيهًا للبيع – 58,320 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 260,915 جنيهًا للبيع – 259,135 جنيهًا للشراء

الأونصة بالدولار: 5,012.53 دولار



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7,340 جنيهًا للبيع و7,290 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.