ضبط 970 كجم رنجة وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

كثفت مديرية الطب البيطري بالغربية اليوم جهودها الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري، حيث شملت الحملات المرور المكثف على الأسواق، ومنافذ البيع، وأماكن تداول الرنجة والفسيخ، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات بيطرية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، إلى جانب متابعة منافذ بيع اللحوم والدواجن، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحرصًا على ضمان سلامة الغذاء المتداول.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير محضرين بمركز طنطا بالتعاون مع مديرية التموين، وضبط نصف طن رنجة إضافة إلى 100 كجم رنجة بإجمالي 600 كجم.

كما تم ضبط ومصادرة 120 كجم من الرنجة والفسيخ بمدينة المحلة الكبرى، فضلًا عن ضبط 250 كجم رنجة خلال حملة ليلية بالتعاون مع مباحث التموين، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 970 كجم من الرنجة والفسيخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات تفتيشية

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل تكثيف الحملات التفتيشية بكافة مراكز ومدن المحافظة، خاصة خلال فترة عيد الفطر التي تشهد زيادة في الإقبال على شراء الأسماك المملحة.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، وعدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق وتوفير غذاء آمن حفاظًا على سلامة المواطنين، التي تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.