الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق صاروخ حاج قاسم على إسرائيل لأول مرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ سلسلة هجمات استهدفت مواقع داخل إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، ضمن ما وصفه بـ"الموجة 59" من عملياته.

أكد البيان أن هذه العمليات شملت استخدام صواريخ من نوع قدر وعماد وفتاح والحاج قاسم، إضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية.

وأشار الحرس الثوري إلى أن أهداف الهجمات تضمنت مناطق بيت شيمش وتل أبيب والقدس المحتلة، فضلاً عن قواعد أمريكية في أربيل ومناطق أخرى، مؤكدًا تدمير طائرات أمريكية مخصصة للتزود بالوقود كانت ضمن أهدافه.

كما أعلن الحرس الثوري أنه بدأ مرحلة جديدة من الهجمات التي وصفها بـ"المؤثرة" ضد ما سماه العدو الأمريكي والإسرائيلي في مختلف أنحاء المنطقة.