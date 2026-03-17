مجلس الوزراء العراقي يؤكد رفضه الاعتداءات على القوات الأمنية والبعثات الدبلوماسية

أكد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، رفضه الاعتداءات على القوات الأمنية، فيما أعلن رفضه أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات واعتبرها أعمالا إرهابية.

جاء ذلك خلال ترؤس السوداني جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، حيث جرى فيها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وفق وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن بيان صادر من المكتب اﻹعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح البيان، أن "المجلس راجع اﻹجراءات المتعلقة بتطبيق قراراته في مجال تعظيم موارد الدولة، وضغط النفقات، مؤكدا الاستمرار في مسار الترشيد الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن استثناء مشروعات شركة خطوط الأنابيب النفطية من الضوابط المعمول بها؛ وذلك لضمان سرعة إيصال الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية ولسد حاجة المواطنين من تلك المنتجات خدمة للصالح العام.