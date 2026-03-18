برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 18 مارس : استثمار جيد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 18 مارس 2026

اقضِ المزيد من الوقت مع شريك حياتك. عليك أن تكون عاملاً ماهراً لإنجاز كل مهمة تُسند إليك. الاستقرار المالي يضمن لك استثماراً جيداً اليوم، لن تُعاني من أي مشاكل صحية خطيرة.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

تجنّب العمل بمفردك على المشاريع الكبيرة؛ اطلب المساعدة عندما يكون المسار غير واضح تعلّم من الأخطاء الصغيرة دون إلقاء اللوم على الآخرين. بنهاية اليوم، ستشعر بمزيد من التنظيم والاستعداد للمضي قدمًا بثقة ثابتة..

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تشعر بألم في عينيك اليوم. كما قد يشكو البعض من مشاكل في النوم عليك أيضاً شرب الكثير من الماء.

برج العقرب عاطفيا

تجنبا السماح لأي صديق أو قريب بالتدخل في علاقتكما. احرصا على عدم الدخول في جدالات حول الماضي كما يُنصح بعدم التواصل مع الحبيب السابق، فقد يؤثر ذلك سلبًا على علاقتكما الحالية. تتمتع النساء المولودات في هذا البرج بفرص عالية للحمل، لذا عليكما الاستعداد لاستقبال فرد جديد في العائلة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ركّز على مهمة واحدة في كل مرة وأنجزها على أكمل وجه يساعدك تفكيرك الواضح على حلّ المشكلات وإنجاز المهام بسرعة أكبر. اطلب التفاصيل اللازمة قبل البدء، وأعدّ قائمة مختصرة.