قرار من جهات التحقيق ضد عصابة نسائية لتهريب المخدرات عبر المطار

قررت جهات التحقيق حبس شبكة نسائية لتهريب شحنة ضخمة من أقراص الكبتاجون المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمطار القاهرة، بالتنسيق مع مباحث مطار القاهرة الدولي ضربة أمنية قاصمة هي الأكبر من نوعها ضد تجار الكيف ومنظمات التهريب الدولي قبل حلول عيد الفطر المبارك.

واستطاعت أجهزة الأمن رصد وتفكيك شبكة نسائية دولية، تخصصت في تهريب المواد المخدرة، وذلك أثناء محاولتهن تهريب شحنة ضخمة من أقراص "الكبتاجون" المخدرة من القاهرة إلى إحدى الدول بالخارج، مستغلات في ذلك الزحام الشديد الذي تشهده المطارات خلال فترة الأعياد.

نجحت العناصر النسائية في ضبط المخدرات المهربة، والتي أخفتها السيدات باحترافية شديدة وداخل أماكن حساسة بأجسادهن، ظناً منهن أن هذه الوسيلة ستبعد عنهن الشكوك أو تمنع تفتيشهن بدقة.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المتهمات والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أصدرت قرارها المتقدم.