أمين سر لجنة الاقتراحات بالنواب يتبرع بـ50 ألف جنيه لتطوير مركز الحرمين

أعلن أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب النائب أحمد حلمي عن تبرعه بمبلغ 50 ألف جنيه لصالح تطوير مركز شباب الحرمين بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال زيارة ميدانية شهدت حضور الفنان مصطفى أبوسريع.

وأكد حلمي، على هامش ختام الدورة الرمضانية بالمركز، أن هذا التبرع يأتي في إطار الحرص على دعم مراكز الشباب وتعزيز دورها في احتواء الطاقات الإيجابية لدى النشء والشباب، مشيرًا إلى أهمية تطوير البنية التحتية للمراكز بما يسهم في تقديم خدمات رياضية وثقافية متميزة.

وأعرب عن تقديره لإدارة مركز شباب الحرمين، موجهًا الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة محمد شعبان، لما يبذله من جهود ملموسة في الارتقاء بالمركز وتحسين مستوى الأنشطة المقدمة للأعضاء.

من جانبه، أعرب الفنان مصطفى أبوسريع عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي للفن في دعم المبادرات التي تستهدف الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في مختلف الأنشطة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود متواصلة لتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يدعم مسيرة التنمية المجتمعية ويحقق الاستفادة القصوى من طاقات الشباب.

وخلال النهائي، تم تكريم الفنان مصطفى أبوسريع لحضور نهائي البطولة ومساندته للمركز.