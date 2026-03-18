هيرمس تسجل 4.1 مليار جنيه صافي أرباح و26 مليار جنيه إيرادات تشغيلية خلال 2025

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال السنة المالية المنتهية في 2025، مدعومة بالأداء القوي لكل من البنك التجاري «بنك نكست» ومنصة التمويل غير المصرفي «إي اف چي فاينانس». وارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 26.0 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4.1 مليار جنيه، وسجل إجمالي الأصول 230.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وسجلت المصروفات التشغيلية للمجموعة، بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة، ارتفاعًا بنسبة 13% لتصل إلى 17.5 مليار جنيه، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة المصروفات العامة والإدارية بنسبة 42% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، والتكاليف المقومة بالدولار، إلى جانب مصروفات غير متكررة مرتبطة بطرح شركة «ڤاليو» وتكاليف ما قبل التشغيل لقطاعات جديدة. وفي المقابل، استقرت مصروفات الموظفين بشكل عام، حيث تم تعويض انخفاض التعويضات المتغيرة في بنك الاستثمار بزيادة الرواتب وتأثير تراجع قيمة الجنيه على المكاتب الإقليمية.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن أداء 2025 يعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع وفوائد استراتيجية تعدد المنصات، مشيرًا إلى أن النتائج جاءت قوية رغم قوة سنة المقارنة، بدعم من استعادة الأنشطة لمعدلاتها الطبيعية في «إي اف چي هيرميس»، إلى جانب النمو القوي في «بنك نكست» و«إي اف چي فاينانس»، بما يعكس قدرة المجموعة على التكيف مع تقلبات السوق والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وعلى صعيد بنك الاستثمار «إي اف چي هيرميس»، بلغت الإيرادات 11.9 مليار جنيه خلال 2025، بانخفاض 19% مقارنة بعام 2024 الذي شهد قاعدة مقارنة مرتفعة. وحقق قطاع الوساطة في الأوراق المالية وقطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) نموًا ملحوظًا بنسبة 19% و42% على التوالي، فيما تأثر الأداء العام بانخفاض أنشطة الخزانة والشركة القابضة وتراجع نتائج الترويج وتغطية الاكتتاب. ويعكس ذلك عودة ظروف التشغيل لمستوياتها الطبيعية بعد المكاسب الاستثنائية المرتبطة بفروق أسعار العملات في 2024، ليسجل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.3 مليار جنيه.

وواصلت منصة التمويل غير المصرفي «إي اف چي فاينانس» تحقيق نمو قوي، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 39% لتصل إلى 6.7 مليار جنيه. وساهمت شركة «ڤاليو» في هذا الأداء بزيادة إيراداتها بنسبة 56% لتبلغ 3.0 مليار جنيه، مدعومة بارتفاع مكاسب التوريق وصافي الرسوم والعمولات، بالتوازي مع نمو قيمة التمويلات المصدرة بنسبة 45%. كما سجلت «إي اف چي للحلول التمويلية» نموًا في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم بنسبة 15% و29% لتصل الإيرادات إلى 908 ملايين جنيه و214 مليون جنيه على التوالي، فيما حققت شركة «تنمية» نموًا بنسبة 25% لتسجل 2.4 مليار جنيه. ورغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 35% نتيجة التوسع وضغوط التضخم، ارتفع صافي الربح للمنصة بنسبة 45% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه.

وفي المقابل، حقق «بنك نكست» نتائج متميزة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 52% لتصل إلى 7.5 مليار جنيه، مدفوعة بنمو صافي إيرادات الفوائد بنسبة 30% نتيجة زيادة الأصول المدرة للفوائد، إلى جانب تحقيق مكاسب رأسمالية من بيع أصول غير أساسية. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 77% ليبلغ 3.1 مليار جنيه، وبلغت حصة المجموعة من هذا الربح 1.6 مليار جنيه، في ظل تفوق نمو الإيرادات على المصروفات التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 38%.

وأشار كريم عوض إلى أن مجلس الإدارة قرر الاستمرار في سياسة التوزيعات للمساهمين، حيث تم تخصيص ما يصل إلى 400 مليون جنيه عن السنة المالية 2025، سواء في صورة أرباح نقدية أو من خلال إعادة شراء الأسهم، على أن يتم تحديد آلية التوزيع خلال اجتماع لاحق قبل انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2026، مع مراعاة التطورات الجيوسياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة إي اف چي القابضة (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) تتواجد بشكل مباشر في 7 دول عبر قارتين، وقد نجحت على مدار أكثر من أربعة عقود في ترسيخ مكانتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل بنك الاستثمار «إي اف چي هيرميس»، ومنصة التمويل غير المصرفي «إي اف چي فاينانس»، والبنك التجاري «بنك نكست»، بما يتيح لها تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية للأفراد والشركات بمختلف أحجامها، والتوسع في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.