محافظ القاهرة: الأحداث العالمية سبب رفع أسعار المواد البترولية

أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن الأحداث العالمية أدت إلى رفع أسعار المواد البترولية وهو ما استلزم رفع تعريفة الركوب.

ووجه الدكتور إبراهبم صابر محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة المرور الميداني المستمر على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع أي مغالاة، واحتكار السلع، مع متابعة مواقف السرفيس وخطوط النقل لمنع استغلال المواطنين أو رفع تعريفة الركوب دون مبرر ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة فى المبانى الحكومية، وتخفيض إضاءة الشوارع مع مراعاة عوامل الأمان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن تقييم رؤساء الأحياء يتم بناءً على معدلات الإنجاز في ملفات التصالح ، والتقنين ، والمتغيرات المكانية، والخطة الاستثمارية .

وشدد محافظ القاهرة على عدم السماح بأي مخالفات بناء جديدة دون ترخيص، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي تجاوز، قائلاً: "لن يُسمح بأي مخالفة، ولن يُقبل التساؤل أين كان الحي"، مؤكدًا أن القاهرة لن تشهد تعليات مخالفة مرة أخرى، وأن الارتفاعات المسموح بها تقتصر على أرضي وأربعة أدوار فقط طبقًا للاشتراطات.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ، الخطة الإستثمارية والوقوف على الموقف الحالي للمشروعات ، وإنهاءها قبل الموعد المحدد لها .