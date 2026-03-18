نائب: علاقات مصر بالدول العربية راسخة ومحاولات الوقيعة عبر السوشيال ميديا مرفوضة

أكد النائب ياسر قدح، عضو مجلس النواب، أن البيان الصادر عن وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، يعكس رؤية مصر الثابتة في حماية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية الشقيقة، في ظل ما تشهده الساحة الإعلامية من محاولات ممنهجة لإثارة الفتن وبث الفرقة بين الشعوب العربية.

وقال قدح، إن العلاقات بين مصر والدول العربية، لا سيما دول الخليج والأردن والعراق، تمثل نموذجًا فريدًا للترابط التاريخي والمصير المشترك، حيث تستند إلى عقود طويلة من التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي، فضلًا عن الروابط الشعبية العميقة التي تعزز من تماسك هذه العلاقات في مواجهة التحديات المختلفة.

وأوضح ياسر قدح، عضو مجلس النواب أن هذه العلاقات لم تكن وليدة اللحظة، بل ترسخت عبر مواقف تاريخية مفصلية وأزمات إقليمية متعاقبة، أثبتت خلالها مصر والدول العربية قدرتها على الوقوف صفًا واحدًا لحماية الأمن القومي العربي والحفاظ على استقرار المنطقة، وهو ما يجعل أي محاولات للنيل من هذه الروابط أمرًا مرفوضًا جملة وتفصيلًا.

وشدد قدح، على خطورة الدور الذي تلعبه بعض منصات التواصل الاجتماعي في ترويج الشائعات والمعلومات المضللة، مؤكدًا أن هذه الوسائل باتت ساحة خصبة لمحاولات الوقيعة بين الدول العربية، من خلال نشر محتوى يفتقر إلى الدقة والمصداقية ويستهدف تأجيج المشاعر وإثارة الخلافات.

وأضاف ياسر قدح، عضو مجلس النواب، أن هذه الحملات لا تخدم سوى أجندات مشبوهة وقوى تسعى إلى تفكيك وحدة الصف العربي، وعلى رأسها الجماعات المتطرفة التي تستغل هذه الأجواء لنشر الفوضى وتقويض الاستقرار، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يمثل السلاح الأهم في مواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن تحرك الجهات الإعلامية في مصر لضبط الأداء الإعلامي وتفعيل القوانين المنظمة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، من أجل حماية الأمن القومي ومنع الإساءة للدول الشقيقة أو التأثير على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بمحيطها العربي.

ودعا النائب ياسر قدح جموع المواطنين والإعلاميين إلى تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية الوطنية في تناول القضايا الإقليمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الحملات المغرضة، مؤكدًا أن الاعتماد على المصادر الرسمية هو السبيل الوحيد لفهم حقيقة ما يجري.

وأكد النائب ياسر قدح، عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل ركيزة أساسية في دعم العمل العربي المشترك، وأن الحفاظ على قوة العلاقات بين الدول العربية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية، لمواجهة أي محاولات تستهدف النيل من وحدة واستقرار الأمة العربية.