بميزات ثورية هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

من المتوقع أن تضم تشكيلة هواتف Honor الرائدة من الجيل القادم هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR. وتشير التقارير إلى أن Magic 9 قد يأتي بشاشة أصغر مقارنةً بشاشة Honor Magic 8 التي يبلغ حجمها 6.58 بوصة. وعلى الرغم من حجمه الأصغر، فمن المتوقع أن يتميز ببطارية أكبر، قد تتجاوز سعة بطارية OnePlus 15T التي تبلغ 7500 مللي أمبير. وقد كشف تسريب جديد أن Magic 9 قد يضم نظام كاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل.

مواصفات كاميرا هاتف Honor Magic 9

بحسب موقع Digital Chat Station، سيضم هاتف Honor Magic 9 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير بحجم 1/2.8 بوصة. أما الكاميرا الخلفية المخصصة للقطات فائقة الاتساع، فستحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

سيضمّ الإعداد الخلفي كاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بمستشعر متوسط ​​الحجم (نصف بوصة). وبينما لا تتوفر معلومات عن الكاميرا الأمامية للجهاز، فمن المحتمل أن يحتفظ بكاميرا السيلفي بدقة 50 ميجابكسل الموجودة في هاتف ماجيك 8.

ميزات كاميرا هاتف Honor Magic 9

قبل أيام، أفادت التقارير أن شركة Honor تعمل على ترقية بطارية هاتف Magic 9، وتحديدًا إلى بطارية بسعة 8000 مللي أمبير. لا تتوفر معلومات حول إمكانيات الشحن السريع للجهاز، ولكن يُقال إنه يدعم الشحن اللاسلكي. للتذكير، كان هاتف Honor Magic 8 مزودًا ببطارية سعة 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط.

تشير التقارير الأولية إلى أن هاتف ماجيك 9 سيعمل بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس . ومن المتوقع أن تكشف شركة كوالكوم عن هذا المعالج بتقنية 2 نانومتر في سبتمبر من هذا العام.